Buduće jetrve uskladile garderobu za misu u Westminsterskoj opatiji: evo čime je Meghan odala počast princezi Diani

Premda još nisu službeno postale jetrve, čini se kako vojvotkinja Kate, supruga princa Williama, i Meghan Markle, buduća supruga princa Harryja, usklađuju garderobu za zajednička pojavljivanja u javnosti.

A u ponedjeljak poslijepodne se Meghan, zvijezda američke serije "Suits", koja se zbog ulaska u britansku kraljevsku obitelj odrekla glumačke karijere, prvi put u javnosti pojavila u društvu kraljice Elizabethe II. Bilo je to na misi održanoj u Westminsterskoj opatiji povodom dana Commonvealtha, na kojoj se okupila gotovo cijela kraljevska obitelj i britanska politička elita.

Meghan se pojavila u modroj haljini i bijelom kaputu dizajnerice Amande Wakeley, a nosila je i bijelu beretku s potpisom Stephen Jones i Mulberry torbicu. Vojvotkinja Kate, koja će u travnju roditi treće dijete, bila je kompletno u modrom, haljini i kaputu brenda Beulah London, sa šeširom Lock and Co.

Kate i Meghan, obje 36-godišnjakinje, nosile su gotovo identične modre cipele, vojvotkinja omiljeni par s potpisom Rupert Sanderson, koje koštaju 425 funta, dok je Harryjeva zaručnica nosila cipele Manola Blahnika koje koštaju 450 funta. Meghan je ovom prilikom, kao i sve ostale dame, nosila čarape, za razliku od nekoliko pojavljivanja s Harryjem kad se bila bosonoga. No, ovo je bila prigoda u kojoj se američka glumica morala pokoriti kraljevskom protokolu.

Izabravši haljinu i kaput Amande Weakly i bertetku Stephena Jonesa, Meghan je suptilno odala počast svekrvi koju nikad neće upoznati, dvoje dizajnera bili su među onima u čijim se kreacijama vrlo često pojavljivala pokojna princeza Diana.