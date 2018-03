Fantastični popusti u Stilu za proljetni shopping u City Centeru one

Subota bi trebala osvanuti suncem okupana i kao takva biti idealna za sve moguće aktivnosti, od šetnji i izleta do mnogima još omiljenijeg shoppinga.

Ma čak i onima kojima bi obilazak trgovina bio zadnji izbor mora sjajno zvučati prilika koju im sutra uz svoj modni prilog Stil nudi Slobodna Dalmacija, a to su ogromni popusti u omiljenoj shopping meki, City Centeru One.

A što sve povoljnije možete kupiti uz kupone? Bilo bi mnogo lakše nabrojiti što ne možete...

Dakle, u trgovinama Jordie's i Idexe moći ćete trgovati uz štednju koja se penje 70 posto, a ako se odlučite na kupnju u zlatarni Peristil, imat ćete priliku uštedjeti i do 50 posto. Isti toliki popust čeka vas u trgovini Vero moda, dok popusti u Massa iznose 40 posto. Kako je krenulo vrijeme i od žustrije rekreacije, tako je sada idealno vrijeme da obogatite svoj sportski outfit, a to možete u mnogim sportskim trgovinama poput Football Manije i Sport Visiona gdje ćete prilikom kupnje 'ušparati' dvadeset posto. U Guliveru i L'Occitaneu dočekat će vas solidan popust od 30 posto, Tosca Blu nudi uštedu od 20 posto, baš kao i Lisca... Želite li u svoj dom unijeti dašak proljeća-nikakav problem, jer i trgovine poput Lonci i poklopci, My House Posteljina.hr također možete povoljnije 'pazariti'. U prvoj se daje popust od 25 posto, u drugoj 20 posto, a u trećoj sedamdeset posto...No, ima toga još...nabavite svoj primjerak Stila i uvjerite se.