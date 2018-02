Otkrivamo tajnu brenda čiji je kaput danas nosila Kolinda: pogledajte koji su kultni dizajnerski komad nazvali po predsjednici!

#bag#gold#embroidery#shoes#torbica#balerinke#motiv#sinjskivez#bastinajein#croatian#tradition#sinjskaalka#madeincroatia#zagreb#ethnic#heritage#and#traditional#crafts#through#fashion#design

A post shared by MARA etno butik (@maraetnobutik) on Aug 1, 2016 at 8:23am PDT