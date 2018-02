Izet je novi modni mačić hrvatskog nogometa: pogledajte koliko novca na odjeću troši pojačanje Dinama; Njegov izgled jedne šokira, druge oduševljava

Izet Hajrović (26) prekinuo je ugovor s Werderom iz Bremena i postao je novi igrač Dinama.



Međutim, nećemo ovdje pisati o njegovim sportskim, nego o modnim 'uspjesima'. Naime, Izet ima, recimo to tako, vrlo osebujan stil.



Izet obožava skupi Louis Vuitton i cipele Christian Louboutin, kao i majice Givenchy.



Pa je tako na jednoj fotografiji cijeli obučen u te tri marke.



Čisto radi usporedbe, pretražili smo na internetskim trgovinama cijene spomenutih marki. Pa tako jakne Louisa Vuittona zapadaju od 300 do 2000 eura, košulje su od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura, marame oko 500 eura.



Louboutinove cipele pak zapadaju od 400 do 500 eura pa sve do par tisuća eura, a ima i specijalnih primjeraka koji koštaju pravo bogatstvo.



Givenchy majice stoje od 100 do 1000 eura.



Iako su cure u našoj redakciji koje prate modu za ovaj Izetov stil kazale da je "sve nabacano bez smisla", njegovi pratitelji na Instagramu ipak su oduševljeni:

- Dečko ima stila.

- Kralj.

- Izo, brate moj, top si, a ljubomorne duše mogu da ti..., ma ne mogu ti ustvari ništa.