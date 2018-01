Šljokice i krzno na Rivi za glamurozan početak tjedna: Splićanke se modom suprostavile mrskom ponedjeljku

Prvi dan radnog tjedna nekako uvijek naglo dođe nakon vikenda, nikako da završi i jednom kada ga prebrodimo uvidimo da nas čekaju još četiri dana "pokore" do subote i nedjelje.



No, što se splitske Rive tiče, dani se ne dijele tako. Ili su oblačni ili sunčani, te ili su "kućice" ili je zvizdan pa nema nikog. I to je to. Riva ne poznaje ponedjeljak, još manje utorak, iako su joj najprisniji dani vikenda, barem po brojnosti građana koji se prešetavaju po njoj.



Modno gledajući, preciznije, kvalitativno, svi dani su isti. Splićanke malo mare je li radni tjedan ili neradni vikend, a i Splićani su krenuli njihovim stopama. Modno osviješteni su u svakom trenutku. Tako im niti ponedjeljak ne može poremetiti odjevnu ravnotežu.



Posebno su se istakle dvije dame, jedna u zlatnim šljokicama, druga u kaputiću iznimno zanimljivog dezena. Također, tu se našao i jedan gospodin koji je sivilo kaputa razbio crvenom bojom hlača. Što još Splićanke i Splićani nose u ponedjeljak i koga je fotoobjektiv Slobodne Dalmacije uslikao za šetnje gradom, pogledajte u fotogaleriji.