S ovim detaljem na odjeći nećete ostati neprimjećeni, a nose ga i najveće zvijezde...

U moru odjevnih komada koje poznate modne kuće svakodnevno plasiraju, jedan se ove sezone svakako isturio u odnosu na druge. To su naravno hlače s crtom. Moglo ih se posljednjih mjesec-dva vidjeti na gotovo svim iole poznatim i praćenim Instagram profilima. Počelo je sve s hlačama s izduženom crtom na boku koje su imale one od verzije trenerke pa do finih komada.



Međutim, pruge su se proširile na gotovo sve komade koje možete zamisliti.



Pulovere, košulje, sportske jakne, majice pa čak i šilterice. Iako već nosimo sve moguće kombinacije prugica, najveća popularnost uskoro se predviđa vertikalnim.



Nosit ćemo ih na košuljama, haljinama, kombinezonima pa čak i čitavim odijelima. Prugice su već "poharale" ormare najpoznatijih mnogih blogerica, a sad je stiglo vrijeme da ih i vi nabavite.



Osim što će izgledati mrak, veliki plus je taj što pruge laskaju liniji - što će dobro doći svima nama koji smo za praznike neplanirano "natukli" nekoliko kilograma viška.



Izdužene crte na boku a pogotovo vertikalne, poznati su adut za izduživanje linije, zato pravac u šoping.