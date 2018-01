Wedding Day i Beauty Expo 2018 u Spaladium Areni

Za sve one koji planiraju uploviti u bračnu luku sajam vjenčanja je prava destinacija ovog vikenda!

Više od 180 izlagača na 5200 m2 predstaviti će novitete i svjetske aktualne trendove iz svijeta vjenčanja a ulaz je slobodan.

Budući mladenci samim posjetom sajmu mogu u potpunosti organizirati svoje vjenčanje, počevši od dvorane za vjenčanje, fotografa, cvjećara,raznih dekoracija i detalja, usluge cateringa do odabira torti, kolača, svečanih odjela i bajkovitih vjenčanica. I što je najvažnije, uz sajamske popuste najsretniji među njima osvojiti će vrijedne nagrade. Glavna nagrada je romantični vikend za dvoje u Resortu Medora,wellness paket s večerom i noćenjem za dvoje u hotelu Katarina,Varteks svečano muško odjelo šivano po mjeri, najam vjenčanice Glamour Sposa, vjenčana torta Dolcemania, beauty tretman u medicinskom centru Dermamed i brojne druge nagrade.

Sajam se i ove godine održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar Kitarović, Županije Splitsko-dalmatinske, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske,Grada Splita, Turističke zajednice Grada Splita i Turističke zajednice općine Podstrana.



Beauty expo

Ove godine, paralelno sa sajmom vjenčanja, u staklenoj galeriji Spaladium arene po prvi put u Dalmaciji održati će se sajam kozmetike, zdravlja i estetike Beauty expo na kojem će se predstaviti vrhunski profesionalni brendovi za kozmetičke, frizerske salone, beauty i spa centre, wellness centre i ordinacije. Posjetitelji će imati priliku uživati u beauty tretmanima izlagača sajma. U sklopu sajma Beauty expo održati će se natjecanje u make upu na temu Hollywood look u suorganizaciji s Suvremenim učilištem u Splitu.

Ovim putem pozivamo sve posjetitelje da se uključe u dobrotvornu akciju i osvoje vrijedne nagrade a sav prihod biti će doniran Udruzi Anđeli iz Splita.

I ove godine novinari i voditelji nacionalnih tv kuća i radijskih postaja su pokazali svoje veliko srce a akciji će se priključiti i druge osobe iz javnog života koje ćemo vidjeti u ulozi modela na Dobrotvornoj Gala revija koja će se održati u subotu 27.siječnja s početkom u 18h a vrhunac večeri je spektakularan nastup Lane Jurčević.

Radno vrijeme sajmova:

Petak, 26. siječnja – 12:00h – svečano otvorenje sajma – 20:00h

Subota,27. siječnja – 10:00h – 20:00h

Nedjelja,28. siječnja – 10:00h – 20:00h





PROGRAM SAJMOVA „WEDDING DAY” I “BEAUTY EXPO” 2018.



PETAK 26.1.

12:00h - SVEČANO OTVORENJE SAJMA – Početak prodaje dobrotvornih listića za posjetitelje na info pultu

13:00h – Predavanje na temu: “Značaj uključivanja lokalnih Tz-a u razvoj ponude Wedding turizma u Centralnoj Dalmaciji” moderator i predavač prof. dr. sc. Neven Šerić

14:00h - Odnosi s javnošću i komunikacija na društvenim mrežama – Radionica, Predavač/ voditeljica doc. dr. sc. Marija Boban

14:00h – Početak natjecanja za vizažiste 1. Krug natjecanja / 1. Grupa (staklena galerija)

16:30h – Edukativno predavanje na temu “ Podizanje kapaka bez operacije” – inovativan pristup u estetici lica i tijela – predavač dr. med. Anđela Prolić/ Medicinsko – estetski centar Dermamed,Split

16:00h – Nastavak natjecanja za vizažiste 1. Krug natjecanja / 2. Grupa (staklena galerija)

17:00h – Modna revija: Varteks, Joerdies,Koko Kidsstore,Gau Moreno,GlamuorSposa,LellaDesign,BakusSposa,Anovi, Duchess, Škola likovnih umjetnosti,Split

18:00h – Nastavak natjecanja za vizažiste 1. Krug natjecanja / 3. Grupa (staklena galerija)

20:00h- ZATVARANJE PRVOG DANA SAJMA



SUBOTA 27.1.

10:00h – OTVARANJE DRUGOG DANA SAJMA

13:00h – Početak natjecanja za slastičare – Izrada vjenčane torte na temu “Anđeli” / Herceg Etno Selo Međugorje i Hotel BM Livno

14:00h – Nastavak natjecanja za slasičare – Izrada vjenčane torte na temu “Anđeli” / Ganache slastice i Vagabundocakesdesign&Catering

15:00h – Nastavak natjecanja za slasičare – Izrada vjenčane torte na temu “Anđeli” / Slastičarna Mediteran i Biberoncakes

16:00h - Nastavak natjecanja za slasičare i ocjenjivanje svih torti – Izrada vjenčane torte na temu “Anđeli” / Zenit Slastice i Dolcemania

16:00h – Dječja modna revija i zabavni program za najmlađe

17:00h – Radionica za mladenke – kako smanjiti stres prilikom organizacije vjenčanja

17:30h – Finale natjecanja za vizažiste “Makeup za vjenčanja” - Hair&Makeupshow/ Suvremeno učilište Split, Oriflame, Anka Akrap makeup, Hairbookby Ivica Šuljak

17:30h – Prikupljanje dobrotvornih novčanih priloga za udrugu Anđeli i degustacija torti

18:00h – Gala dobrotvorna modna revija uz nastup Lane Jurčević

20:00h – ZATVARANJE DRUGOG DANA SAJMA



NEDJELJA 28.1.

10:00h – OTVARANJE TREĆEG DANA SAJMA

11:00h – Početak cookingshow-a.

13:00h – Predavanje antiaging tretmani, kako se riješiti bora? dr. Linda Galić / studio ljepote Gorica

14:00h – Predavanje o najnovijim svjetskim estetskim metodama kojima se tretiraju lice i tijelo a koje su dostupne u Splitu, – predavač dr. med. Anđela Prolić/ Medicinsko – estetski centar Dermamed,Split

15:00h – Prezentacija Delux SHR aparata uz besplatne tretmane uklanjanja dlačica sa pazuha ili nausnice – Deluxart

15:30h – Predavanje na temu dojenja: Hrana i piće koji potiču laktaciju odnosno blagotvorno utječu na dojenje / moderatorica Olja Martinić dijetetičarka

16:00h - Predavanje na temu lasersko skidanje dlaka, detox organizma (hidrokolonoterapija) – dr. Linda Galić / studio ljepote Gorica

16:30h – Cvjetna radionica cvjećarnica “Mis”, Split – moderatorica Ivana Radić

17:00h – Modna revija uz proglašenje pobjednika cake natjecanja, dodjela stručnih priznanja za izlagače . Izvlačenje dobitnika dobrotvorne tombole za posjetitelje.

20:00h – ZATVARANJE SAJMA



Direktorica sajmova - Gordana Franić:

„Ponosna sam što smo u ovih pet godina održavanja sajma uspjeli postati vodeća i nezaobilazna manifestacija u regiji koja spaja najbolje iz svijeta vjenčanja. Brojni izlagači, slobodan ulaz, sajamski popusti i fantastični prateći sadržaji razlog su zašto iz godine u godinu sajam privlači sve veći broj izlagača i posjetiteljaodržavajući tendenciju rasta i razvoja što se odražava direktno i na sam razvoj poduzetništva i obrtništva.Koristim priliku i da zahvalim svim institucijama,sponzorima i partnerima koji su podržali ovu manifestaciju od samog njenog začetka i prepoznali njen dugoročan društveni i gospodarski značajza Splitsko – dalmatinsku Županiju.Ujedno pozivam i sve budućie mladence i sve ljubitelje vjenčanja, mode i ljepote rezervirajte svoje vrijeme ovog vikenda i posjetite Sajamove Wedding day i Beauty Expo u Spaladium areni. Okušajte se u našoj dobrotvornoj nagradnoj igri, uživajte u bogatom programu, pronađite nešto za sebe i iskoristite odlične sajamske popuste! „