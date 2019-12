Ovu Mostarku na Instagramu prati 90 tisuća ljudi, a zbog ljubavi se davno pozdravila s rodnim gradom i preselila u Hrvatsku: Donna nam je otkrila par trikova za savršen izgled

Donna Lugonja Petković, rođena je Mostarka koja zadnjih godina živi u Zagrebu, inače je politolog po struci. Ljubav, u prijevodu muž ju je kaže "dovukao" u Zagreb, a spontano je 'završila' u influencerskim vodama. Ima 90.000 pratitelja na svom IG profilu donna.bombonna.

Kako izgleda vaša beauty rutina?

Ista već dugi niz godina. Kad pronađeš proizvode koji ti pašu, drži ih se. Jedna od najdražih krema ikad mi je Clinique moisture surge. Jutarnja i noćna rutina je dosta slična osim što navečer posvetim više vremena čišćenju lica. Dva puta tjedno radim piling lica Zeopeel-om My skin by dr.Kaliterna. Prije spavanja nanosim Rich cream također My skin by dr. Kaliterna i B1 ulje na područje oko očiju. Jednom u 2 mjeseca idem u Polidermu na mehaničko čišćenje lica i dodatnu njegu i s vremena na vrijeme licu priuštim neki luksuzniji tretman. Najčešće je naglasak na dodatnoj hidrataciji i smanjenu pora koje su kod mene lagano proširene.

Bez čega iz kuće ne izlazite i čime pripremate kožu za hladnije dane?

Ako baš moram izdvojiti kozmetiku bez koje ne izlazim iz kuće onda bi to bio ruž ili Fenty beauty sjajilo, međutim često izlazim iz kuće bez šminke pa ne nosim apsolutno ništa od dekorative. Dodatno je njegujem hranjivijim i masnijim kremama te serumom u noćnoj rutini. Trudim se imati u torbici kremu za ruke i melem za usne kako zbog hladnijeg vremena tako i zbog jako ugrijanih unutarnjih prostora i isušenog zraka u kojem boravim.

S kojim proizvodima započinjete dan?

Imam mješovit tip kože i jako zahvalan ten. Lice operem pjenom ili gelom za umivanje, nanosim Loreal Hydra genius aloe water koji mi je odličan prije pudera. Zatim ide neki puder s laganim prekrivanjem (trenutni favoriti Loreal true match i Vichy mineral blend), The Balmov Take home the bronze bronzer koji stavim i u pregib kapka i najčešće nude ruž. Popis ruževa je jako dug, pa neću ni započinjati, a Mac ruževi imaju odlične nijanse koje najčešće koristim. Od highlightera koristim Ofrin Rodeo drive i Mac Soft&gentle. Dosta sam brza pa jutarnja rutina lica traje najviše 20 minuta.

Čega se slijepo držite?

Uvijek se trudim piti što više vode i pokušati se zdravije hraniti. Ako ne pazimo što unosimo u organizam ne postoji čarobna krema niti tretman koji će uljepšati našu kožu. Čim jedem hrpetinu slatkiša i junk food-a koža mi se pobuni. I koristiti svaki trenutak u kojem možemo priuštiti koži lica da odmora od šminke i "diše". I nikada, baš nikada ne ići na spavanje sa šminkom.

A kosa, kako vam je uvijek tako sjajna i lijepa?

Jako ali baš jako dugo sam se trudila da dođem do ove duljine kose. Sve sam isprobala i ništa nije djelovalo. Onda sam otkrila Kerastase Extentioniste liniju za rast kose koja me spasila. Danas mi je kosa bolja nego ikad i zadnje 2 godine koristim isključivo Kerastase proizvode za kosu. Jednom u par mjeseci je njegujem dubinski u salonu i peglu ne koristim uopće. Sada kada je napokon narasla želim ju skratiti do ramena pa se nemojte iznenaditi ako se to uskoro dogodi. A i tješiti me ako se pokajem.



Omiljeni miris?

Definitivno Lancome Hypnose, totalno je ja, da sam parfem bila bih taj. Parfem često vežem za neke lijepe uspomene, a s ovim sam ih jako puno doživjela.

Vježbate li svaki dan?

Moram priznati da sam se od putovanja u Ameriku jako ulijenila. Bila sam mjesec dana u skitnji i ispala sam iz tog đira i sad nikako da se vratim u tu svoju rutinu treninga. Uskoro planiram opet krenuti s treningom u kapsulama pod povišenom temperaturom. S obzirom na dosta ubrzan način života koji vodim taj tip vježbanja u kapsulama mi jako paše jer je kratko i učinkovito. Inače treniram 3-4 puta tjedno.