Najveće pogreške u njezi lica: uzrok problema s kožom mogla bi biti vaša svakodnevna rutina, neke stvari možda ne radite dovoljno često, a posljedice su uistinu odvratne

Ono reagira na sve - i na ono što unosimo u tijelo, i na ono što nanosimo na kožu. Stoga treba posebno paziti na čišćenje kože lica navečer jer se koža obnavlja i odmara noću.

Koje su najčešće pogreške?

Zaboravljate očistiti lice navečer

Čišćenje lica navečer vrlo je važno - ne samo zbog šminke, nego i zato što se mrtve stanice i prljavština nakupljaju na koži tijekom cijelog dana.

Za kožu je važno da diše noću i u miru obavi svoje iscjeliteljske procese.

Stoga, kožu lica svake večeri umijte.

Čistite lice bez vode

Na kozmetičkom tržištu postoji malo more sredstava za čišćenje lica: od tonika, mlijeka za čišćenje do vlažnih maramica za uklanjanje šminke. Važno je da koristite proizvode koji sadrže kvalitetne sastojke i koji su namijenjeni njezi lica samo za čišćenje. No najvažnije je da kožu operete i običnom vodom, koja najviše djeluje na stanice kože.

Koristite prevruću ili prehladnu vodu

Previše topla ili previše hladna voda može oštetiti osjetljive stanice kože na licu. Najbolje je lice prati mlakom vodom.

Previše grubo čistite lice

Koža na licu izuzetno je osjetljiva, pa prilikom čišćenja i pilinga treba paziti da to ne činite preagresivno. Ne povlačite i ne trljajte kožu previše grubo jer to može biti štetno.

Prečesto čišćenje

‘Manje je više’ - zlatno je pravilo njege kože. Dovoljno je kožu oprati ujutro i navečer, a nježni piling možete obaviti jednom do dva puta tjedno.

Pretjerana briga

Ako za njegu kože koristite previše kozmetike, možete narušiti prirodnu PH ravnotežu kože. Pažljivo birajte sredstva za čišćenje, hranjive kreme, serume i maske i pazite da svega toga ne bude previše.

Nedovoljno često mijenjate jastučnicu

Svaku večer stavljate lice na jastuk na kojem se brzo nagomilavaju mrtve stanice kože, prašina, prljavština i ostaci kozmetike koju ste nanosili na kožu i kosu.

Očišćeno lice treba stavljati na što je moguće čistiji jastuk, pa vodite računa da jastučnicu zamijenite češće nego što mijenjate posteljinu, barem dva puta tjedno.

Dehidracija

Već dovoljna količina vode konzumirana tijekom dana omogućit će učinkovito vlaženje stanica kože.