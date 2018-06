'Nikad to ne bih ponovila, postoje drugi načini': Splićanka otvoreno o estetskom zahvatu koji je napravila kao 17-godišnjakinja, a otkrila je i kakav je zaokret u karijeri uskoro čeka

Mnogi to ne znaju, ali i Viktorija Rađa jednom je stala 'pod nož', i to sa samo 17 godina. Tada je bila nešto bucmastija, počinjala se baviti manekenstvom i prezivala Đonlić, a upravo se zbog nekoliko kilograma viška odlučila na liposukciju.



O zahvatu je otvoreno progovorila za t-portal.



"Mislim da su estetski zahvati prihvatljivi kao minimalne korekcije, sve ostalo ne prihvaćam. Oduvijek sam morala ulagati puno truda da bih ostala vitka, a liposukciju nikad ne bih ponovila. Djevojkama koje to planiraju napraviti savjetujem da to ne rade jer postoje drugi načini da se postigne isto, prije svega zdrava prehrana i vježbanje", kaže danas 41-godišnja Splićanka.



S bivšom Miss Dalmacije popričali su malo i o tajnama zanosnoga izgleda, jer kako uporno tvrde njeni pratitelji, na njoj se godine jednostavno "ne vide"...





"Godine se uvijek vide, treba samo dobro pogledati... Najviše od svega volim jednostavnost, iako na kraju izgledam atraktivno zbog svoje visine, bujne kose, uspravnoga hoda, temperamenta koji je vidljiv iz daleka... Nekako se vodim onom 'manje je više'", priča Viktorija.



U braku s našim poznatim košarkašem, Dinom Rađom, i sama je zavoljela sport i shvatila koliko za cjelokupan izgled znači redovita fizička aktivnost, pa danas redovito posjećuje teretanu i objavjuje snimke zahtjevnih treninga koje tamo odrađuje.



Trenutno joj se taj njen hobi isprepleo i s nekim poslovnim planovima, pa je otkrila i da uskoro planira postati fitness trenerica.