'Lipše ti stoji plava...': seksi Drnišanka pohvalila se skroz neuobičajenom bojom kose, pratitelji ne znaju što da misle

'Ko kaže da se sridom ne izlazi? Mi smo imali ludi provod sinoć u @luckia_casino_croatia na promociji novog albuma 'Nova era' 🔥🎵🎶 Jelo se, pilo, pjevalo i plesalo 💃🕺💃🕺 Hvala svima koji su došli ❤ #colonia #novaera #pinkhairdontcare Hair: @vida_hairdressing Foto: Nikola Knežević

A post shared by ⚬COLONIA⚬ (@ivana.lovrich) on Jun 21, 2018 at 7:55am PDT