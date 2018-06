Ljeto bez celulita? Da, moguće je, i iznenađujuće jednostavno, ali samo ako izbacite ovo iz svog života

Pojava celulita je nešto sasvim normalno, prirodno, imaju ga gotovo sve žene, neovisno o broju kilograma i tjelesnoj konstituciji. Zato celulita nisu pošteđene ni mršavice, i tek ga rijetke sretnice nemaju, što samo potvrđuje pravilo i može biti donekle utješno. Nažalost, celulit se ne može potpuno ukloniti, ali može se donekle ublažiti.



Koža s "narančinom korom" nije baš oku ugodna, osobito u toplom dijelu godine kada većina pripadnica nježnijeg spola kreće u bespoštedni rat celulitu, sve kako bi imale više samopouzdanja kad se skinu u kupaći kostim ili navuku vruće hlačice. Dermatolozi tvrde da ne postoji čudotvorni anticelulitni lijek i da se unatoč svim naporima celulita nikad nećemo u potpunosti osloboditi.To je ujedno sugestija i da svoja očekivanja stavimo u realne okvire kako ne bismo ponovno bile razočarane nakon puno uloženog novca u najrazličitije preparate i tretmane koji obećavaju čudotvorno brisanje.



Postoji, međutim, nekoliko koraka koji mogu pomoći da celulit bude manje uočljiv, točnije nekoliko zabrana i preporuka koje bi trebalo prakticirati za što ljepšu kožu na stražnjici i bedrima, gdje se neželjena narančina kora najčešće nakuplja, a ujedno pridonosi i ukupnom ženskom zdravlju. Podsjećamo vas na pet zabrana koje portal Women's Health navodi s velikim NE.



NE pretjerujte s unosom šećera



Barem nemojte pretjerivati. Sigurno ste čuli i čitali da se šećer pohranjuje u masnim stanicama koje posljedično nabubre i da je rezultat narančina kora na stražnjici. Ako vas u tri poslijepodne napadne nezaustavljiva želja za slatkim zalogajčićima zaboravite na čokoladu, a želju za slatkim utažite svježim voćem. Najbolja je ideja lubenica, jer studije pokazuju da zbog visokog sadržaja likopena snažno utječe na cirkulaciju krvi i limfe, a jedno i drugo pomaže da se celulit barem malo smanji.



NE pretjerujte sa solju



Za sol je poznato da pomaže zadržavanje vode u tijelu, pa kad se pretjerano nakupi u potkožnim tkivima, celulit postaje izrazitiji. Mala količina soli organizmu je potrebna za normalno funkcioniranje jer sadrži natrij i jod, ako unosimo morsku sol. Zato kad sljedeći put poželite dodatno dosoliti juhu, neka soljenka više ne bude na stolu. Jednostavno je nemojte servirati. Sjetite se i činjenice da mi Hrvati prema ponovljenim istraživanjima stalno previše solimo.



NE zanemarujte četkanje tijela



Vjerojatno vam u kupaonici visi četka za tijelo, koja je tamo samo za ukras ili je koristite tek za pranje leđa. Sad je vrijeme da promijenite tu naviku i da je koristite redovito za masažu leđa, bokova i stražnjice tijekom tuširanja. Naime, dok četkate tijelo uklanjate mrtve stanice i prljavštinu, a istodobno se ubrzava protok krvi i limfe te potiče izlučivanje otrovnih tvari iz organizma. Sve to ne ide u prilog manjem nakupljanju celulita.



NE dopustite stresu da vas svlada



Ako vam je potreban još jedan razlog da počnete pohađati tečaj joge ili meditacije, sad je kao na dlanu jasno da je među svim ostalim negativnim učincima stresa na tijelo i to što celulit čini izraženijim. Zašto? Kad je organizam pod stresom, u njemu se stvaraju veće količine kortizola, hormona koji negativno utječe na kolagenska vlakna. Kolagen je bjelančevina koja je odgovorna za čvrstoću tjelesnih tkiva i kože. A kada je ona lijepa i napeta, celulit je manje vidljiv. I obrnuto.



NE predugom sjedenju



Pod uvjetom da posao obavljate pretežno sjedeći, morate znati da je upravo predugo sjedenje ono što usporava cirkulaciju krvi u najkritičnijim dijelovima tijela. Činjenica je da celulit nastaje tamo, gdje je cirkulacija krvi najusporenija, a gdje je to sasvim je jasno. Zato se tijekom radnog vremena češće ustanite, odmorite se, odvojite vrijeme za ručak i s posla otiđite dovoljno rano da sebi osigurate dovoljno vremena za kratku šetnju. Ili za trčanje. Sve u ime zdravlja, dobrog raspoloženja i manje celulita.



Recepti iz kuhinje

Domaći recepti za anticelulitne kreme, losione i peeling

Vrlo jednostavno možete napraviti anticelulitnu kremu, losion ili peeling, i to od sastojaka koje vjerojatno već imate u kuhinji. Trebat će vam uglavnom kava, maslinovo ulje, krastavci i jabuke te nekoliko bočica eteričnog ulja.

Prirodno anti-celulitno ulje

Sastojci: 70 ml bademova ulja, 30 ml pšeničnih klica, 15 kapi eteričnog ulja grejpa, pet kapi eteričnog ulja čempresa, 10 kapi

esencijalnog ulja geranija.

Pomiješajte sve sastojke, ulijte ga u bočicu i čuvajte u hladnjaku. Utrljajte ga jednom dnevno prije tuširanja na vlažnu kožu kritičnih mjesta.

Peeling od soli

Sastojci: 50 grama morske soli, 50 mililitara maslinova ulja, ukupno 30 kapi eteričnog ulja geranija, mandarina, đumbira i lavande. Masirajte kožu dvaput tjedno, a zatim isperite.

Prirodni losion

Sastojci: polovica jabuke, dvije mrkve, jedan krastavac, četvrtina glavice svježeg kupusa i sok jednog limuna.

Izmiješajte sve u mikseru dok ne dobijete kremasti losion i jednom dnevno ga umasirajte u suhu kožu i pustite da djeluje pola sata a zatim se istuširajte.

Peeling od kave

Sastojci: šalica taloga kave, pola šalice kokosova ulja, ukupno 10 do 15 kapljica eteričnih ulja naranče, ružmarina i čempresa.

Izmiješajte sve sastojke u zdjelici i umasirajte dva puta dnevno prije tuširanja na kritična mjesta.Ostatak čuvajte u dobro zatvorenoj zdjelici u hladnjaku.

Anti-celulitna krema

Sastojci: pola šalice mljevene kave, dvije žlice smeđeg šećera, tri žlice maslinova ulja. Pomiješajte sve sastojke u homogenu smjesu i masirajte kritična mjesta nakon tuširanja, a zatim isperite toplom vodom.