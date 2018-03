Mršavice otkrile 10 tajni uz koje zadržavaju liniju: kopirajte trikove žena koje nikad nisu bile na dijeti

Sigurno znate nekoliko žena koje su, što god pojele (a vječno jedu) tanke kao prutići. Jednostavno im se ' ne prima', burek im je glavni obrok poslije izlaska, a jabuku nisu ni vidjele u zadnjih mjesec dana. Slatkiši im nisu strani, a redovito pred vama sliste i čitavu tablu čokolade, da biste ih idući tjedan vidjeli u tajicama kako pokazuju još tanju liniju.



Je li moguće da je sve genetika ili ipak postoje neka 'zlatna' pravila? Časopis Elle donosi 10 tajni ovih sretnica, nazvat ćemo ih 'mršavicama', koje svoj izgled duguju životnom stilu. Vjerovali ili ne, sve počinje od onoga u glavi, a ako nemate bezbrižan stav, teže ćete i do idealne linije. Tu su i još neki 'trikovi', pa krenimo...



1. Pijte vodu



Po milijunti put, pijte vodu. I to puno nje! Neka je vaša bočica uvijek pored vas, nosite ju na posao i u teretanu, u šetnju pa čak i na - kavu. I ne sramite se pitati konobara dodatnu čašu vode. Bit će vam zahvalna podjednako linija, kao i koža, a i osjećat ćete se bolje i poletnije.



2. Nije svaki dan 'poseban'



Kolega slavi rođendan, godišnjica vam je braka i dobili ste promaknuće? Čisto sumnjamo da se sve odigralo u isti dan, pa čak ni u tjedan. Mudro birajte koje prigode ćete slaviti, a u kojima ćete biti pametne i srezati količinu na tanjuru.



3. Razgovarajte za večerom



Ne mislimo da se navijete i ne stajete, niti da pričate punih usta. U društvu se jednostavno manje jede, istraživanja su pokazala, a ugodan razgovor tijekom večere srezat će vaše kalorije upola.



4. Zaboravite na 'light' i 'low fat'



Mršavice ne vjeruju u ove, dijetetske namirnice. Ako ćete pojesti čokoladu, pojedite onu sa šećerom, ako ćete jogurt, popijte punomasni. Zašto? Čak i nakon što se odlučite za 'light' verzije, vaše tijelo ostat će gladno i tražiti još 'prave' hrane.



5. Nijedno jelo nije 'loše'



S vremena na vrijeme priuštite si i 'zločeste' obroke. Izbrišite ovu riječ iz rječnika i počastite se čime god želite, ali umjereno.



6. Važno je spavati



San je važan element održavanja linije. Salo se ne nakuplja samo od stresa i pogrešne prehrane, već i zbog manjka sna zbog kojega se vaše tijelo ne stigne oporaviti preko noći, pa taloži naslage. Osigurajte si minimalno 8 sati kvalitetnoga sna, svaku noć. Dobro je i za ten.



7. Ne osjećajte krivnju



Pojeli ste nešto što niste smjeli? Zaboravite na grižnju savjest, tako je kako je, nema vremena za kajanje. Time samo stvarate nezdrav odnos prema hrani.



8. Eksperimentirajte u kuhinji



Ne bojte se eksperimenata u kuhinji. Zašto ne biste napravili čips od povrća ili 'pomfrit' od mrkve? Pokušajte namirnice koje inače ne biste konzumirali ukomponirati u vaše omiljeno jelo. Tko zna, možda vam se svidi špinat u voćnom smoothieju.



9. Ne brojite kalorije



Najgore što možete učiniti za vaše mentalno zdravlje je brojanje kalorija. Kratkoročno - možda da, ali ako se previše oslanjate na to, doći ćete u bezizlazno stanje u kojemu vam brojanje postaje opsesija.



10. Budite pametne u konzumaciji šećera



Prepolovite količinu šećera u prehrani: u kavu stavljajte jedan, čaj ne zaslađujte, a 'manite' se i čokoladica s praznim kalorijama.