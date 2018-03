'Ono kad ti mater ošiša franzete': Seve pokazala novu frizuru, pitamo se hoće li ovaj 'look' zaživjeti i kod njenih pratiteljica

Ako vam se ne da pratiti trendove, morate ih sami stvarati, ali nemaju si tu 'čast' da im baš sve prolazi. Uvijek se nađe dio ekipe koji će bilo kakve pokušaje koji su van kalupa popljuvati, a nismo svi ni dovoljno snažni da nas to ne 'pecne'.



Kritike i uvrede bilo kakve vrste, dobronamjerne ili pak, puno češće, sa zlom namjerom, nije ugodno slušati, pa se većina nas drži dobre stare 'komfort zone', da prevedemo popularnu sintagmu onako kako zaista glasi. Lakše je ići niz struju, nego kontra nje, pa zato uvijek oduševljeno pozdravljamo one entuzijaste koji odaberu ovu drugu opciju.



Takva je, tu nema sumnje, i Severina, koja trendove na Balkanu već godinama uspješno kroji kako njoj paše. S više ili manje uspjeha, Splićanka je znala plasirati i one stvari za koje nikada ne bismo ni pomislili da bi mogle zaživjeti, pa se pitamo što je sada pokrenula, svojom posljednjom 'frizurom'...



S pretpostavkom da se radi o vješto namještenoj periki, Seve je osvanula na naslovnici časopisa Elle sa šiškama koje su nas vratile u mučni aspekt djetinjstva, kada su se naše drage majke odlučile okušati kao frizerke. Nisu svi rođeni sa škarama u rukama, ali promašaji u obliku prekratkih šiški bili su neizbježni gotovo svima čije su mame imale dovoljno samopouzdanja da same krenu u okršaj s predugim pramenovima koji upadaju u oči.





Upravo je tako nekako prokomentirao i Sevinu novu frizuru jedan pratitelj, pa napisao: "Ono kad ti mama ošiša kosu... Ali i dalje si ludilo!"



Sevin 'look' možda i neće zaživjeti, ali frizura joj, moramo priznati, neobično dobro stoji. Koliko god neravne i neuredne ove šiške bile, barem su posebne, iako su ih fanovi okarakterizirali kao - 'užas'.