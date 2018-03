Izgleda lako, ali izgled 'bez šminke' prilično je zahtjevan: otkrivamo trikove uz pomoć kojih ćete najlakše postići 'natural look'

Stručnjaci kažu kako ljepota žene leži u konstantnoj njezi i sitnim vještinama, a jedna od njih je postići prirodan izgled. Na prvi pogled izgleda lako, no iskustvo uglavnom pokazuje kako je izgled "bez šminke" poprilično zahtjevan...



Srećom, tu su mali asevi iz rukava koji pomažu baš svaki put kada se izgubimo u moru kozmetičkih preparata. Pa, krenimo redom...



Za početak, trebalo bi srediti obrve, trepavice i usne. To je, uvjeravaju vizažisti, pola posla. Trebat će vam manje podloge, a i provjereno ćete izgledati bolje. Dakle, počupajte višak, njegujte usne i područje oko očiju...



Kada ste to završili, vrijeme je za korak dalje. Na redu je biranje podloge, a prirodniji izgled postići ćete biranjem kremastih proizvoda koji na licu izgledaju lakše, za razliku od teških pudera.



Važno je odabrati hidratantnu podlogu, a svakako izbjegavajte proizvode s jakim prekrivanjem koji stvaraju efekt maske. Treba li vam prekriti podočnjake ili druge sitne nepravilnosti na tome mjestu, koristite korektor, on vam je u ovoj priči najbolji prijatelj, no svakako pripazite na nijansu. Također, korektor nikako nemojte samo staviti na određeno područje, nego ga dobro utapkajte, po mogućnosti spužvicom koju ste namijenili samo za to.



Klonite se klasične pogreške, pa oči nemojte ostavljati nenašminkanima, dapače, baš bi oči trebale biti prioritet prirodnog looka. Dakle, korektor svakako nanesite i na kapke, izgledat će kao da ne nosite šminku, a oči će zablistati. Obavezno ga nanesite i uz nosnice. Duž same linije trepavica, mekom crnom ili smeđom olovkom napravite tanku crtu, tako će vam trepavice izgledati gušće, a oči će doći do izražaja. Za kraj, odaberite nijansu ruža u boji usana, a ako vam je po volji, koristite i sjajilo.



Svakako izbjegavajte previše rumenila ili bronzera, kao i bilo koji proizvod sa šljokicama.