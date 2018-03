Nikad mladolikija, nikad odmornija; kako joj uspijeva? Sevin novi izgled iznenadio fanove: Kad pogledam kroz što ti sve prolaziš, ja ti se divim kako izgledaš!

Iako joj ovo definitivno nije najlakše razdoblje u životu, Severina izgleda bolje nego ikad. Bitka za skrbništvo s Milanom Popovićem sigurno je ostavila traga na njeno raspoloženje, pa čak i zdravlje, ali nikako na njen izgled, komentirali su oduševljeni obožavatelji.



Opet na sudu: Milan tuži Severinu zbog izjave kako je zbog njega izgubila bebu, u pravnoj bitki protiv pjevačice nakupio je preko 40 tužbi i prijava



"Nema se tu šta previše reći, jer slika govori više od 1000 riječi. Kad pogledam kroz što ti sve prolaziš, ja ti se divim da toliko dobro izgledaš. Ja vjerujem da si često na dnu, ali iznad svakog dna 100 puta si više gore...", komentirala je jedna pratiteljica Sevinu posljednju objavu.



Malo tko će to poreći, jer Splićanka nas u posljednje vrijeme pravo šokira svojim pojavljivanjima u javnosti. Da sudimo samo po 'selfijima', tu bi se dalo i diskutirati, ali Seve se nedavno pojavila i na sudu u outfitu koji nikako nije odavao da je 'u problemu', a uz to izgleda i sve mladolikije.



U rano jutro Severina plijenila pažnju na ulici, premda ne, nažalost, s ugodnim povodom



Posljednja njena objava također je izazvala lavinu reakcija. 'No make-up' selfie oduševio je pratiteljice, šokirane pomlađenim licem poznate pjevačice. Uslijedili su standardni komentari, kako uspijeva i koja je tajna, ali Seve, kao i uvijek, mudro šuti.

👋🏻 #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina A post shared by Severina Kojic (@severina) on Mar 9, 2018 at 8:32am PST

"A moja Seve ti ne stariš... Da mi je imati taj recept mladolikog izgleda, dobro bi mi došao! Ja znam da je to rad na sebi 24/7 ali neka, isplati se...", komentirale su pratiteljice.



"Je** te led. Ka da imaš 23 godine, a ne 45...", iskreno je netko ispalio.



"Kad ti mislis starit???!!! Dalmatinke su to, ne vide se na njima godine!", zaključila je jedna, pretpostavljamo, Dalmatinka.



Kako s godinama na lice stavlja sve manje 'ratničkih boja', tako je i ovoga puta Seve pokazala da se može izgledati svježe i mladoliko s vrlo malo šminke na licu.



"Mi žene smo čudo, ponekad toliko šminke natrpamo na sebe pa izgledamo samo gore. Ovakav make up je savršen, ni previše ni premalo. Još jedan dokaz da je manje više. Btw, koliko ono imaš godina?", prokomentirale su pratiteljice i njen novi način 'sređivanja', koji će zasigurno mnoge i iskopirati.