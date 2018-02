Ovaj oblik tjelovježbe učvršćuje stražnjicu, a pomaže i u mršavljenju: u samo pola sata 'ubit' ćete i do 450 kalorija!

Zarolaj se!



S trideset minuta rolanja “ubit” će te i do 450 kalorija. Ovakav oblik tjelovježbe jača bedra, učvršćuje stražnjicu, a naravno i da pomaže u mršavljenju.



Idemo dalje: rolanje poboljšava koordinaciju i ravnotežu tijela, odlično će djelovati na rad vašeg srca, a nakon njega osjetit ćete primjetno bolje raspoloženje...Treba li vam još koji poticaj da se okušate u ovakvom obliku rekreacije?



Rolanje i lijepo vrijeme odavno su najbolji prijatelji. Obuti role i prepustiti se pokretu...oni koji su iskusili čari rolanja, kažu kako je riječ o sportskoj aktivnosti na koju ćete se jako brzo “navući”.



Rolati se možete satima a da se ne umorite, no kao i na svakom sportskom početku i ovdje trebate ići postupno. Na početku rolajte pola do dva sata tjedno kako biste stekli dobru ravnotežu i poboljšali reflekse. Nakon nekog vremena primijetit ćete da možete rolati sve duže bez osjećaja iscrpljenosti.



Brzi pokreti koji se ponavljaju pomažu vam da budete bolje fokusirani te vašem mozgu pružaju odmor od zvukova kojima smo konstantno okruženi. Fluidni pokreti kod rolanja sprečavaju oštećenje zglobova koje se može dogoditi kod aktivnosti kao što su, primjerice, trčanje i ples.