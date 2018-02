Za Terezu Kesoviju vrijeme je stalo: friško piturana i osvježena pozirala u društvu poznatih faca, a nama djeluje kao da se pomladila...

Čini li vam se ikad da je za neke naše poznate face vrijeme naprosto stalo? Kako se radi o osobama iz javnoga života, koje godinama viđamo na malim ekranima ili pak uživo na događanjima, ne možemo ne primijetiti da uvijek izgledaju, više manje - isto.



Ili pak, bolje. Tereza Kesovija ugodno nas je iznenadila na svečanoj proslavi 20 godina klinike 'Svjetlost' pojavivši se čak i ponešto mladenačkijeg izgleda nego na nedavnome koncertu 'To sam ja'.



Samo Tereza Kesovija može okupiti ovako šaroliko društvo, bivšeg muža sa sadašnjem ženom, a evo u čijem je društvu u koncertu uživala ministrica kulture



Svježa i uvijek poletna, Tereza je pozirala našemu fotografu, a gledajući fotografiju ne možete primijetiti razliku u odnosu na one prije desetak godina. U dugoj, crnoj haljini, kako i priliči ovakvome gala događaju, oduševila je sve prisutne.







Ideju za styling kao da je 'pokupila' od Helen Mirren, a dodala je naša glazbena diva i ponešto svoje. Frizura je postojana, prepoznatljiva, uvijek na mjestu i 'friško piturana'.



Dokaz za sve da su godine samo broj. Tereza Kesovija, zagazila u osamdesetu, a razlike između starijih fotografija i one od sinoć naprosto nema. Dapače, pjevačica kao da se nekim čudom - pomladila.



Fotografija iz 2005.