Fotografija Žanamari od prije 20 godina izazvala tešku raspravu: Dušice, pa vidi se iz aviona da imaš operirani nosić!

Nema ništa slađe nego pronaći fotografiju iz prošlosti kojom si sasvim zadovoljan, a potom je i podijeliti sa svijetom. Instagram nam pripomaže, pa nije ni čudo da je postao omiljena platforma naših zvijezda koje naročito guštaju u pokazivanju.



Žanamari Perčić je jedna od njih, nema tu ništa nova, niti to pjevačica skriva, ali našlo se onih koji su je instantno napali nakon posljednje objave. Podijelila je fotografiju od prije 20 godina, kada je imala samo 16 i pozirala u crnome topiću i hlačicama.

"Ako se zove ‘pokazivanje’ to kad te prijatelj fotograf zamoli da mu poziras za izlozbu, i onda nakon izlozbe fotke imas u albumu iducih 20god, koji se za nikog nije otvorio, evo do sada:) Nek ti bude. U nasoj kulturi se žena ne treba skrivati, a u onima gdje se mora skrivati zabranjeno joj je i puno drugih stvari. Nisam dio takvog stanja uma. Live and let live. Or hate if you have to", stala se pravdati pjevačica na izrečene \'optužbe\'.



Malo je znala, uslijedile su još gore... Oštrome oku njenih pratitelja nije promakla mala estetska intervencija kojoj se u međuvremenu pjevačica podvrgnula.



"Žanamari dušice, pa vidi se iz aviona da imaš operirani nosić... Iako ti je i prije bio ok, al to je ono sto vas žene koje ste poremećene kad je izgled u pitanju, pa radite grdosije od sebe", otrovno je dobacio jedan komentator.



"Operirala si nos, čemu čuđenje? Bila si si ljepša sa svojim nosom...", složila se još jedna pratiteljica, uz smiješak.



Stali su neki i u obranu, ali hejteri se nisu dali...



"Ona nije prirodna ženo Božja. Ima operirani nos... Što se vidi iz aviona... Žalosno kak ni ne želi priznati", opet su se dohvatili.



"Predivna bila i ostala", prokomentirali su fotografiju fanovi, kratko i jasno.