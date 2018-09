Zante li što su himeliji? Skandinavci vjeruju da donse sreću, a oni nastali u 'maloj domaćoj tvornica čuda' neodoljiv su trendi ukras za dom

Himmel je zanimljiv, tradicionalan nakit za dom skandinavskog porijekla, koji je svoj put do hrvatskog tržišta pronašao tek nedavno, i to preko mlade poduzetnice, Zadranke sa zagrebačkom adresom Ružice Božić Cerovac. Prije godinu dana svoj je brend „Kote living“ predstavila preko društvenih mreža, a prvi direktni susreti s ljudima i predstavljanje himmela dogodili su se na nedavno održanim festivalima Design District i In Designu u Arena Centru, gdje smo ih i mi zamijetili.

Kako Ružica kaže, riječ je o proizvodu koji je drukčiji, nov i time se ne prodaje sam od sebe, pa je svakom kupcu iznova pričala priču o himmelijima i njezi bilja, i svaki puta naišla na oduševljenje. Zato smo je zamolili da i nama, već vidno zaljubljenima i u same fotografije himmelija i biljaka unutar njih, potanko objasni što je uistinu himmel i u čemu je njegova posebnost?

Sve je počelo s biljkama koje rastu od zraka

- Himmel je finski ornament od slamnatih grančica koji izrađuje cijela obitelj za vrijeme adventa i vješa iznad blagovaonskog stola kao simbol blagostanja obitelji. I ja sam to željela postići tim proizvodom, i čini mi se da sam u tome uspjela, himmeliji zaista pozivaju obitelj na okupljanje i kupci mi nerijetko šalju slike iz svojih domova i pišu da su ih svi zajedno doma slagali i veselili se uspješnom sastavljanju. Vješajući ih u svojim domovima, ostaje im trajan podsjetnik na zajednički trenutak.

Možda je to taj simbol blagostanja koji Finci spominju - objašnjava nam Ružica.

Himmeli koje je ona dizajnirala nisu od slame, već od mesinga boje zlata, nisu komplicirani za sastavljanje, potrebno će vam biti oko pola sata, dolaze u tuljcu s jasnim grafičkim i opisanim uputama. Njihova simbolika, naravno, ostaje ista kao i kod klasičnih finskih himmelija, poziva nas da u trenutku slaganja budemo zahvalni na svemu što imamo, da osvijestimo blagostanje oko nas i toplinu doma u koji ga stavljamo. Ružica je svoje himmelije upotpunila i zelenilom, točnije zračnim biljkama kojima nije potrebna lončanica jer za život ne trebaju zemlju, već nutrijente crpe iz svjetla, vlage i zraka.



- Cijela priča oko Kota Livinga je i započela zračnim biljkama iz roda Tillandsia, kada sam na putovanju sa suprugom nabavila tri takve biljke. Nakon povratka kući složila sam za njih himmelije koji su oduševili obitelj, pa prijatelje i onda se sve nekako zakotrljalo prema Kotama i plasmanu tog proizvoda na tržište. Mnogi koje poznajem su to "čudo" htjeli imati doma. Većinu tih biljaka je u prirodi danas zabranjeno brati, izvoze se isključivo uz certifikate da su uzgojene u kontroliranim uvjetima.

Kote lišene suvišnosti

Njihova prirodna staništa su različita, šume i prašume, planine i pustinje Meksika, Srednje Amerike, Kariba, a ima ih i u nekim dijelovima Sjeverne Amerike, te južno sve do Argentine. Tillandsije, koje mi prodajemo uz Kote, sad pokušavamo uzgajati sami, zato ne nudimo velik broj vrsta niti ih nudimo kao samostalan proizvod, one su za nas isključivo živi dodatak himmelijima jer čine savršen spoj dok su izložene u prostoru - objašnjava Ružica.



Kotama se, dodaje, dajući značaj imenu brenda, u arhitekturi ili produkt dizajnu moraju označiti sve mjere potrebne za točnu i jednoznačnu izradbu prikazanog predmeta. U trenutku kad na papiru ucrtamo kote himmelija, već smo nacrtali gotovo cijeli himmeli. Ovaj je objekt, kaže, lišen svake suvišnosti, baš poput kota u tehničkom crtežu. Riječ ´Living´ je nazivu brenda dodana jer su planu i drugi proizvodi kojima će ova ´mala tvornica čuda´ nastojati uljepšati naše domove i živote.

KAKO ODRŽAVATI ZRAČNU BILJKU Prekrasne zračne biljke rastu vrlo sporo, ne treba ih presađivati pa su pogodne i za urede i za sasvim male stanove. Unatoč svom nazivu, ove biljke itekako trebaju zalijevanje. Teško je dati univerzalnu uputu za njegu, budući da svaki stan ima neku svoju mikroklimu, a vlaga u zraku je ključan faktor kojim se vodimo pri zalijevanju. Načelno, biljku je potrebno svakih dva tjedna naopako potopiti u vodu na dva sata, potom energično istresti da sav višak vode iscuri sa biljke. Višak vode koji se zadrži između listova može potaknuti truljenje. Između takvih zalijevanja, svakih nekoliko dana je dobro biljčicu malo osvježiti prskanjem ili kratkim umakanjem u vodu. Osim zraka i vode, biljci treba i desetak sati indirektnog dnevnog svjetla. Životni ciklus im je od 5 do 20 godina, ovisno o vrsti i adekvatnoj njezi, a za vrijeme cvjetanja izbacuju mlade biljke koje nastavljaju životni ciklus.