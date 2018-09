Kuća koja ne odudara od estetike otoka: zavirite u unutrašnjost korčulanske ljepotice! Evo kako se živi s morem pod nogama i nebom na prozorima

Iako se na turističkoj karti Jadrana, kao ni samog otoka Korčule, poluotok Prižba ne ističe kao posebno razvikana lokacija, gostiju koji cijene iskonsku ljepotu ovog mirnog kutka ne nedostaje.



Štoviše, uz one vjerne koji se svojim domaćinima vraćaju desetljećima, prenoseći naviku i prijateljstvo na nove generacije, sve su češći i oni koji slijedom dobre preporuke predah od svakodnevice pronalaze upravo ovdje.



Ne čudi stoga što je, uz samu šljunčanu plažu, koja se proteže "korijenom" poluotočića, a čijih desetak kuća leđa čuva borova šuma, od pogleda krijući mnoge hridi kao stvorene za uživanje u osami, niknula i vila "Carmen". Uživajući u jedinstvenoj lokaciji, s plažom na dlanu, morem pod nogama i nebom na prozorima, s krajolikom se stopila oblikom i bojom.



Vizure prilagođene krajoliku, a interijer modernom stilu života



– Zemljište je specifičnog oblika, te je uvelike ograničilo gradnju, kao, uostalom, i sama pozicija, pa je arhitekt Mile Jeramaz imao pune ruke posla. No, čim sam ovu priliku, prije nekoliko godina, slučajno ugledao kod prijatelja u agenciji, odmah sam dobio jasnu viziju – otkriva nam vlasnik, ističući kako su tradicionalnom vizurom kuću nastojali prilagoditi podneblju, dok je moderniji interijer trebao odgovoriti zahtjevima suvremenog stila života.



Kroz četiri spavaće sobe, od kojih svaka ima svoju kupaonicu, te kroz prostrani dnevni boravak, otvorenim planom povezan s kuhinjom i blagovaonicom, provlače se boje okoliša. Baza u boji pijeska, šljunka i kamena razigrana je detaljima u plavetnilu mora, zelenilu borova i toplim nijansama sunca, uz jednostavne linije često nudeći i, kako ističe vlasnik, suzdržanu dozu luksuza.



– Htjeli smo da dojam ne bude suviše moderan, da kuća svojim eksterijerom i interijerom ne odskače previše od estetike okružja. U dogovoru s dizajnericom, birali smo namještaj koji nije ultra suvremen, te koji prostoru uspješno daje potrebnu dozu topline. Bez obzira na to što će kuća u pravilu služiti za najam, željeli smo u njoj kreirati osjećaj doma – govori nam sugovornik, otkrivajući kako su ugradbeni ormari te stolovi i drugi detalji rađeni po mjeri, ne bi li na najbolji način odgovorili izazovima prostora te osigurali željenu atmosferu.



Visoki luksuz s dozom idustriala i posvetom klasicima



Eklektična je to mješavina stilova koja u zajedničkom prostoru, zahvaljujući otvorenom stubištu metalne konstrukcije, te jednako hladnim tonovima reflektiranima u nogama masivnog hrastova stola i pomalo otkačenim barskim stolicama, koketira s industrial stilom. Naginjući, s druge strane, dojmu visokog luksuza koji se, uz sveprisutno drvo i kuhinjski otok obložen kamenom, s daškom nostalgije nameće kao glavna tema, u kući je prije svega ispoštovana tradicija otoka.



Tek suvremena reinterpretacija raskošnog dizajnerskog kristalnog lustera i plastična varijacija na temu bezvremenskih stolica proslavljenog dizajnera Michaela Thoneta otkrivaju zaigran karakter vlasnika, koji su, kako nam zadovoljno priznaje sugovornik, s pažnjom birali svaki detalj.



– Kuću smo opremali kao da je uređujemo za sebe. I prostrani krovni prozori su tu da bi gostima u svakom trenutku pružili mogućnost uživanja u pitomom krajoliku kakav se danas rijetko viđa. Okućnica je osmišljena kao veliki dnevni boravak na otvorenom, gdje se uz šum valova i miris mora može uživati u natkrivenim verandama, osunčanom dvoru, kao i u prostranom bazenu, koji je grijan pa se može koristiti i zimi.



Čeka je, uz ove masline i cvijeće, tek još nešto zelenila, jer znate kao je to prve godine, uvijek nešto ostane nedovršeno. Ali ukupan dojam je itekako zadovoljavajući – spremno će vlasnik, ističući kako u prilog tetošenju, koje kuća kao imperativ nameće svakome tko u njoj boravi, ide i wellness zona smještena u pratećem objektu, u dvorištu kuće. Suhozidi, masline, sunce i more zaslužni su za ljepotu koja okružuje i ispunjava kuću s pogledom, koji ostavlja bez daha.