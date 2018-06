Ovaj Instagram hit ne nalazi se ni u Grčkoj ni u Španjolskoj: provjerite kako izgleda domaći dragulj u kruni poznatog lanca 'bohemian chic' hotela

Ovog puta nismo na Mykonosu ili Ibizi, kako bi se po fotografijama dalo zaključiti, već na uzvišenom dijelu Solina podno Kozjaka, odakle puca spektakularan pogled na Split i obližnje otoke.



Ova kuća, nazvana "The Bohoho" san je svake Instagram influencerice i vojske njezinih sljedbenika, a u vlasništvu je njemačke dizajnerice interijera Daniele Gottschalk, koja se u Hrvatsku zaljubila tijekom ljetovanja 2014. godine i odlučila da je upravo Dalmacija mjesto gdje će uložiti u širenje svog turističkog biznisa.



- Automobilom sam prošla od Dubrovnika do Splita, obišla otoke Hvar i Mljet, i oduševio me turistički potencijal koji Hrvatska ima, a što se i pokazuje iz godine u godinu. No tijekom tog dugačkog godišnjeg odmora razočarala bih se svaki put kad bih trebala pronaći smještaj jer su se uglavnom nudili staromodni apartmani i sobe sa starim namještajem.



Boemske kuće za odmor duše i tijela



Vjerujem da većina turista želi unajmiti neki tradicionalni smještaj, no sam ja željela vrijeme provoditi u modernim i pomno osmišljenim prostorima kakvi se nude na grčkim ili španjolskim otocima - priča nam Daniela, koja je vrlo brzo odlučila da će u okolici Splita otvoriti boutique hotel.



Nije dugo trebalo da joj agenti za nekretnine pronađu upravo ono što je ona tražila.



- Agentica mi je preko YouTubea pokazala video ove kuće u Ninčevićima i u roku 24 sata me uvjerila da je kupim. U pitanju je nekretnina s dvije odvojene stambene jedinice, a ja sam kupila jednu koja je bila visoki roh bau, što mi je omogućilo da sve napravim prema mojim bilješkama i zamislima - priča nam ova Njemica, koju na Instagramu možete pratiti preko profila "bohohodesign", ime iza kojeg se krije akronim "BOhemian HOlistic HOliday HOmes".



Trenutno na grčkom Parosu radi na uređenju novog hotela, a uskoro i u južnoafričkom Cape Townu, vodeći se istim stilom koji nas je oduševio u ovom raskošnom prostoru.



Ananasi Christiana Lacroixa



- Kompletan namještaj je dostavljen iz Francuske i Italije u Frankfurt, a potom velikim kamionima u Hrvatsku. Sve, od zidnih tapeta, stolica, kreveta, do vaza, ogledala i ukrasa. Kad me pitaju koji mi je omiljeni dio ove kuće, to je zaista teško reći jer je svaka od prostorija priča za sebe. Izdvojila bih zidne tapete s motivima ananasa dizajnerske kuće Christian Lacroix, terasu i bazen koji su prekrasni, ali ja sam zaista zaljubljena u svoje kupaonice.



Unikatni umivaonik izrađen je od prirodnog kamena, a tuš je walk-in, kako bi se dobio pravi wellness osjećaj u kupaonici - kazuje Daniela, koja će u Solinu ljetovati tek krajem rujna, ovisno o tome kako budu pristizale rezervacije.



"The Bohoho" ima i roštilj, aparat za kavu i led, te veliku kolekciju DVD-ova. Četiri su sobe s prostranim ležajevima, plus dva kauča, uz dodatni ležaj na krovnoj terasi koji je namijenjen za lijena popodnevna izležavanja uz piće u hladovini.



- Najveća inspiracija su mi putovanja. Stalno kupujem dijelove namještaja i razne dekorativne predmete, a u svojoj glavi kreiram sobe i kuće koje još nigdje ne postoje, čekajući da mi se jave klijenti gdje bih mogla iskoristiti te ideje. Na neki način, ja sam ovisna o interijerima - zaključuje razgovor vlasnica ove nekretnine.