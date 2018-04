Predvorje otkriva sve o domu, a nije potpuno bez ovih šest detalja; naučite kako urediti prostor tople dobrodošlice

Ulaz u kuću ili stan je prvo što će svaki gost primijetiti, pa ako vam financije, ali i veličina prostorije dopuštaju, malo se poigrajte s tom simpatičnom prostorijom, uglavnom namijenjenom za odlaganje jakni i obuće. na pamet vam padaju razne ideje, no, nikako da dizajnirate vlastiti foaje? Evo malih prijedloga koje ćete usprkos nedostatku kvadrature i nešto tanjeg džepa uspjeti realizirati u kratkom vremenu.



Tepih



Ono što svakako ne smijete izostaviti je minijaturni tepih. Ne samo zato bist o njega obrisali cipele, već i stoga što malo koji komad kao tepih pruža osjećaj tople dobrodošlice, a i dopušta vam da već na samom ulazu u stan odredite svoju stilsku priču.



Ogledalce



Bilo bi idealno kada biste mogli ovjesiti neko ogledalce kako biste na izlasku mogli pogledati je li sve na svom mjestu. U trendu su okrugla ogledala ovješena o traku, ili pak petero, šestero i višekutni modeli uokvireni trakama brušenog stakla, a uvijek su jednako popularni i praktični modeli s integriranim policama, ili vješalicama jednako u suvremeni linijama, ili rustikalnom izdanju.



Ormarić



Napravite, obnovite ili kupite neki ormarić, ili komodu u koje ćete smjestiti vaše i gostinjske cipele. Uvijek se možete poigrati bojama kako bi u prostor unijeli topline i života, te odabirom modela odrediti dekorativni ton cijelog doma.



Vješalice



Nemojte zaboraviti pažnju posvetiti i odabiru stalka za vješalice, ili, pak, zidnim vješalicama, gdje ćete komotno odlagati jakne, kape, torbe, šešire i ostali „pribor“. Ako vam prostor to dozvoljava donekle ih, ipak, makar vizualno izolirajte od pogleda iz susjedne sobe, jer, pogotovo zimi kada su krcate mnoštvom slojeva, znaju izgledati neuredno, što utječe na doživljaj cjelokupnog prostora.



I ne zaboravite na vazu za kišobrane; bilo da se odlučite na jednostavan model ili nešto otkačeniji look, ovaj će dodatak funkcionirati kao atraktivan estetski detalj, kojeg ćete s vremena na vrijeme lako zamijeniti za novi i time osvježiti predvorje.



Stolić



Odaberite neki stolić, ili konzolu po mjeri vašeg prostora i smjestite ju na središnje mjesto, te uredite po volji. Posložite na njega starinski telefon, trendi lampu, knjige, ključeve, i svježe cvijeće, ili zelenilo, kako biste oplemenili ovaj dio doma i učinili ga funkcionalnim i ugodnim djelom svakodnevice.



Fotelja



Odlično bi izgledalo kada biste ovaj detalj uspjeli smjestiti u prolaz. ne stane li fotelje neka to bude stolica, klupa, ili tabure. Osim što ćete moći sjesti i obuti se, fotelja će se lijepo stopiti u prostor i dati mu posebnu životnu notu. Uspijete li u njenom uklapanju, skoro da ćete tamo poželjeti i kavu popiti!