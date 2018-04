Osvojio nas je otkačeni šarm ovog funky retro lofta! Provjerite zašto je proglašen najcool Airbnb-om u Brooklynu

Poznat vam je osjećaj kad otvorite kutiju finih pralina, pa se od tolikog izbora teško odlučiti koju prvu kušati? E pa upravo tako osjeća se svaki turist prilikom planiranja odlaska u New York. Izbor je impresivan, no ipak, rijetki su među nama koji sebi mogu priuštiti noćenje u nevjerojatno luksuznim hotelima kakve nudi Velika jabuka.



Čak je i cijena ispodprosječnih hotela koji su po ocjenama sumnjive čistoće iznad 800 kuna po sobi, pa su Airbnb i slični servisi dobar izbor za one koji za relativno pristojnu cijenu žele imati krov nad glavom u jednom od centara svijeta. Gradske vlasti New Yorka ipak su ograničili korištenje Airbnb-a, jer žele zaštititi tržište nekretninama, pa se legalno nude tek privatne sobe u stanovima u kojima žive i njihovi vlasnici.





Instagram friendly prostor po mjeri ˝Voguea˝



U ovom broju vodimo vas u "The Coolest Airbnb in Brooklyn", kako ga je prije nekoliko mjeseci nazvao "Time Out Magazine", šareno visoko potkrovlje u kojem vlasnici turistima nude tri sobe, a koje će vas, bez sumnje, inspirirati.



Dvoetažno potkrovlje je prozračno i prepuno prirodnog svjetla, a u dnevnoj sobi ističe se klavir kupljen na sajmu antikviteta, zidni tapet s egzotičnim uzorkom, crveni coca-cola hladnjak u kuhinji retro svijetloplave boje i prava pravcata ljuljačka za koju smo sigurni da osvoji svaku osobu koja uđe u ovaj prostor. Pravi "Instagram friendly" prostor (Thefunkyloft.com), pa i ne čudi da Marcella Lentz-Pope stan iznajmljuje i za modna snimanja i fotografiranja, što su između ostalih iskoristili i urednici američkog magazina Vogue.



- Većina namještaja stigla je iz mog stana u Los Angelesu, a imala sam sreće s izvođačima radova jer je od trenutka kad sam dobila ključ stana do trenutka kad je bio spreman za useljavanje prošlo manje od mjesec dana. No još i danas stalno nešto mijenjam i dodajem u interijeru, doživljavam ga kao razigranu priču kojoj nema kraja – ispričala nam je Marcella, čiji stan se nalazi u zgradi iz 1920. godine usred nekoć radničke četvrti, sa fasadom kojom dominiraju crvene cigle; još uvijek vidljive i u dijelu interijera.



Povratak u djetinjstvo



Goste iz cijelog svijeta oduševljava kupaonica u kojoj se želio dobiti efekt kiča iz 1970-ih, a toplinu ovom Airbnb-u daju namještaj od ratana, masivni drveni parketi i biljke. No ono što ga izdvaja iz gomile su detalji.



- Većina prvo primijeti Coca-Cola hladnjak, koji je zapravo mojih ruku djelo. Kupila sam ga u LA-u u dućanu koji je specijaliziran za prodaju restaurirane vintage bijele tehnike. Zatim sam ga sama obojala u prepoznatljivu crvenu i zalijepila logotip ovog popularnog gaziranog pića. A ljuljačka... Moj dečko Antonio je koristi čak i više od mene. Ona je pravi podsjetnik na vrijeme kad smo bili djeca - kazuje nam ova umjetnica, koja je odigrala i nekoliko sporednih uloga u hollywoodskim filmovima, poput "Društvene mreže", koja je bila nominirana i za Oscara.



Zbog čega rezervirati smještaj u Brooklynu, a ne na Manhattanu, zanimalo nas je?



- Brooklyn je posljednjih godina jako popularan i chic, na svakom koraku mogu se pronaći zanimljivi dućani i restorani. Nudi pravi odmor nakon užurbanog centra. Na ovaj način dobijete najbolje od oba svijeta koje nudi New York, jer ako se odlučite za Manhattan, vjerojatno nećete puno istraživati okolne kvartove - tvrdi Marcella, koja u slobodne vrijeme pleše swing i gleda predstave u nekom od kazališta.



Obožava i putovati, a kazala nam je i da je prije tri godine posjetila i Hrvatsku.



- Obišla sam cijelu obalu automobilom, bilo nam je prekrasno i vrlo rado bih se ponovno vratila!