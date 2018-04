I kućni ljubimci vole putovati, a vi na tome možete itekako dobro zaraditi: 'Ljudi iz Zagore puno su otvoreniji od otočana, jer u Zagori svatko ima svoga ćuku'

I kućni ljubimci vole putovati. Gušt odmora u novom okružju psu, malo rjeđe mački, dobro dođe. No, pronaći im adekvatan smještaj mukotrpan je proces koji karakteriziraju molbe, poniznost prema vlasnicima apartmana ili obiteljskih hotela.

Ni kao u slučaju potpisnice ovog teksta ništa vam neće pomoći ako vlasnici kažu da ne primaju životinje; čak niti skrušeno priznanje kako je riječ o fino odgojenom psu koji ne radi štetu po kući i nuždu u zatvorenim prostorima, koji uvijek jede samo iz svojih, čistih posudica, i ne spava na krevetu, već u svom ležaju koji putuje s njim. Ne pomaže što im kažete da se pas ne penje na kauč i sjedalice, ne grize namještaj, ni kabele. Ne, i ne; rezolutni su privatni iznajmljivači - ne primamo životinje!

Splitska izložba

Nema druge, dakle, već pristati na lošije uvjete i tako povećati šanse za pronalazak smještaja na kraju bespoštednog lutanja. I, naravno, platiti više. Pa opet hladan tuš...

- Imate psa?! Nema šanse, tako su ovoj mojoj susidi rekli kako imaju jednog pasa, a dovukli su tri magarca. To se samo vuklo po kući. Oni na plažu, a pasi udri lajat. Ostali gosti se ljute, tuže. I onda oni odu, a taj krš mi moramo sredit u dvi ure do dolaska novih gostiju. Nemamo vam mi vrimena za to - opravdaju se iznajmljivači na sve moguće načine.

Dobra stvar u svemu je što se situacija i po ovom pitanju polako mijenja. Prije desetak godina pronalazak smještaja za kućne ljubimce na području Dalmacije bio je težak, zapravo, gotovo nemoguć, no onda se nešto pomaklo.

Razlog? Klub sportskih pasa "Split" i njihove izložbe; prvo nacionalnog, a onda i međunarodnog karaktera, koje sve više posjećuju ljudi dubljeg džepa. Split je tijekom deset godina suživota s "Četiri ljetne noćne izložbe pasa", postao must have mjesto za vlasnike četveronožaca iz cijelog svijeta, što je rezultiralo stvaranjem nove turističke niše i pojavom većeg broja iznajmljivača koji su im počeli nuditi domaćinstvo.

Spremni platiti više

- U početku smo se susretali s pitanjima naših izlagača; tipa - ej, imaš li koga za smještaj, a danas ga bez problema pronalazimo na području od Čiova do Omiša. To znači da su iznajmljivači otkrili vlasnike pasa kao ljude koji putuju sa svojim kućnim ljubimcima. I za tako nešto su voljni i sposobni platiti više. To nisu psi koji spavaju kraj garaža, u preokrenutim bačvama, nego životinje o kojima se vodi računa. A među onima koji su prvi otkrili tu turističku nišu, vlasnici su dugopoljskog hotela "Katarina", koji su našim gostima s izložbe odmah otvorili vrata. Inače, mislim kako su ljudi iz Zagore po pitanju smještaja pasa puno otvoreniji od otočana, jer u Zagori svatko ima svoga ćuku - kaže Zoran Dadić, predsjednik Kluba sportskih pasa "Split".

Mudar domaćin bi svakako trebao iz ovoga što smo napisali izvući pouku. Ne kaže se bezveze - tko prije djevojci..., jer oni koji i dalje ne budu primali životinje, mogli bi, zbog konkurencije koja je to voljna učiniti, do malo (za)lajati u prazno.