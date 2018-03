Novo lice varoške ljepotice: ova nas je kamena kuća oduševila, pogledajte kako se rustika ljubi sa suvremenim Splitom

Povijest Ville Paulette, kamene kuće u splitskom Varošu, inspirirala je i u najljepšem smislu zarobila mladi bračni par, koji se njezinoj renovaciji posvetio sa strašću i dužnom pažnjom. Otkupivši ju od nasljednika susjede, s kojom su, uz dvor, dijelili i život, za njih je započelo ostvarenje dugo sanjanog sna, ali i kako su nam kazali, posao kojemu se na dane nije nazirao kraj.



- Oduvijek smo maštali o tome kako ćemo jednog dana ovoj kući vratiti sjaj, ali nismo mogli ni zamisliti koliko tu ima posla - priznaje nam vlasnica, dok nas uvodi u kuću, ne skrivajući zadovoljstvo rezultatom.

Prvi se put, kaže, u službenim arhivima grada kamena dvokatnica spominje 1831. godine, čemu u prilog govori i udubljenje u kamenom bloku na ulazu u dnevni boravak.



Glas struke za idealan kontrast



- Ispunjava me neko poštovanje dok stojim ovdje i zamišljam masivna vrata negdašnje konobe, kako se zaustavljaju na tom utoru, a ispred njih vezanog tovara i kar. Zaista smo se trudili sačuvati taj izvorni, autentični duh starog Splita, ali bez pretjerano kićenih detalja, u čemu su nam puno pomogle arhitektice i dizajnerice Ines Jelavić i Minja Kzmiću iz ˝ARTmobili˝ studia - otkriva nam domaćica, ističući kako je upravo zahvaljujući njihovoj stručnoj intervenciji postignut idealan kontrast naslijeđa starine i suvremenih vizura.



U početku obnove kuća je, prisjeća se, bila svedena na gola četiri zida, oko komada zemlje, da bi nalijevanjem podova, novim krovištem i fugiranjem stoljetnog kamena prostor dobio kvalitetnu rustikalnu bazu za igru modernim dekorativnim elementima industrial stila i vintage detaljima.



Kontrast robusnoj strukturi kamena i prostranost prizemlja postignuti su, kako doznajemo, bijelim podom od epoksi smole; neobičnim, ali dobro promišljenim izborom, koji, naoko rustikalnom dnevnom boravku daje ˝edgy˝ suvremenu notu. Motiv pravokutnih oblika od kovanog željeza, čiji obrisi dominiraju otvorenim planom ove etaže, nameće se kao funkcionalno rješenje konstrukcije jedinstvene kuhinje i stilski vezanog stepeništa.



Za valstiti gušt



Na njima su svoje ˝meštarske˝ vještine brusili vlasnik i njegov otac, koji ručnim radom za vlastiti gušt njeguju obiteljsku tradiciju obrade drva.



Na tom se tragu u kućici iz snova domišljatih supružnika pronašao i masivni marangunski stol, 200-godišnjak naslijeđen iz didine radione, koji je, prošavši opsežnu restauraciju, zablistao kao ˝statement˝ komad namještaja i neizostavan element estetske, kao i obiteljske priče o Villi Pauletti.



- Moram priznati da smo na trenutke dvojili oko zadržavanja tog stola, odnosno pripada li ovom prostoru ili ne. No, nismo se od njega mogli odvojiti, a kada je sve sjelo na svoje mjesto, shvatili smo da bez njega ne bismo imali pola priče – govori nam kreativna sugovornica, i sama zagrižena restauratorica amaterka, čije oko za zaboravljene predmete nije propustilo pronaći vrijednost u svakom od pažljivo odabranih detalja.



O svemu se u kući, kaže, puno razmišljalo. I svijetla nijansa sivo-plave boje škura, koja se u unutrašnjosti preslikava na stropnim gredama, rezultat je, objašnjava nam, dugih šetnji Varošem i drugim dijelovima grada te ima svoju priču. Retro stolica koja pažnju plijeni podno stepeništa, uspomena je na prijašnju vlasnicu, čije su sačuvali i fotografije, za slučaj da ju kći, koja se kao mlada djevojka preselila u SAD, ikada odluči potražiti.



Stara pisaća mašina, kako doznajmo, također broji 90 i neku, a još radi! Bude li sreće, na njoj će im gosti pisati dojmove, govori naša domaćica skromno i ponosno u isti čas.



Pod budnim okom konzervatora



Bogata je povijest s pažnjom sačuvana u stotinjak kvadrata ove varoške ljepotice koja, zahvaljujući šest godina dugoj obnovi, pod budnim okom konzervatora; unatoč bremenu minulih godina, izgleda mlado i svježe.

Pogotovo se to očituje na drugom katu, gdje je dojam prozračnosti postignut širokim kasetnim vratima obiju spavaćih soba, a kontrast bjelini zidova, stolarije i drvenarije naglašen izborom pločica grafičkog uzorka.



I sama si je ovdje, otkriva nam, malo stvaralačkog oduška dala bojama ˝osvježivši˝ stolić na kojem se smjestio umivaonik, dok su zidni ormari, kao i uzglavlje bračnog kreveta, opet suprugovih i svekrovih ruku djelo.

Tradicionalna nota potkrovljem se provlači kroz masivne stropne grede i u vratnicama ormara koje imitiraju škure, dok je suvremen dojam naglašen izborom rasvjetnih tijela.



- Da se nas pitalo, bilo bi više tih ˝starih˝ elemenata nego novih, no onda sve ne bi izgledalo ovako dobro. Drago nam je da smo slijedili savjete dizajnerica, jer od želje da ispoštujemo naslijeđe sami nismo vidjeli dovoljno široku sliku. To nam se potvrdilo i kod izbora pločica koje, kako su kazale, zaista vizualno povećavaju prostor, kao i kod, primjerice, izbora grafike na zidu pored stola za blagovanje.



Inspiracija za SPA oazu



Da je bilo po našemu, tu bi ˝visio˝ magarac, ali cure su nam lijepo objasnile da ova kuća već ima i magarca i lozu i maslinu i vino. Da je sve to u njoj već uklesano te da je sada na nama da unesemo neke nove elemente, i moram priznati da mi je rad Roberta Ćalete na koji smo se odlučili, kao i ostatak dekora brzo prirastao srcu.



U omanjem, naslonjenom objektu, koji je prijašnjoj vlasnici služio kao tor, a poslije kao ostava, inventivni su vlasnici sagradili poprilično dojmljiv SPA, koji u naravi funkcionira kao manji zatvoreni bazen. Uz grijanu vodu, jacuzzi mlaznice i strop obasut mnoštvom minijaturnih svjetiljki i priliči mu dekorativan natpis na kojemu stoji: Reach for the stars - misao koja je, kako nam u šali otkriva domaćica, i njima poslužila kao inspiracija.