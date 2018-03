Perilica posuđa vas je spasila? Evo što nikada ne stavljati u nju kako bi trajala što duže!

Perilica za posuđe sigurno je jedan od najvažnijih izuma za domaćinstvo jer nam može uštedjeti puno vremena i energije. Istina, mnogi ne znaju pravilno koristiti ovaj stroj pa u njega ubacuju nedovoljno pripremljeno posuđe, zbog čega se često začepe filteri, a drugi opet ne znaju da se neki predmeti nikako ne bi smjeli stavljati u perilicu. Neki je mogu oštetiti, ali i obratno, mnogi predmeti mogu izići iz perilice oštećeni ili potpuno uništeni. Ankete su pokazale da neki koriste perilicu suđa i za pranje autodijelova, što je gotovo nevjerojatno. No, još je niz predmeta koji nikako ne bi smjeli u perilicu.



Staklene posude s naljepnicama



Izbjegavajte pranje staklenih boca s papirnatim naljepnicama u perilici posuđa. Mnogi misle da će ih baš tako najlakše ukloniti, a takvu praksu treba apsolutno izbjegavati jer visoka temperatura i deterdžent mogu začepiti stroj, stoga nemojte riskirati.



Neki plastični predmeti



U kuhinji koristimo priličan broj plastičnih posuda i pribora. Međutim, kod nekih plastičnih predmeta visoka temperatura u stroju može uzrokovati oslobađanje štetnih kemikalija, poput BPA. Stoga uvijek provjerite na svakom predmetu ima li znak da je prikladan za pranje u perilici. Osim toga, plastične predmete uvijek stavljajte na gornju policu perilice gdje je temperatura nešto niža.



Posude od lijevanog željeza



Nije preporučljivo u perilici prati posuđe od lijevanog željeza jer se tijekom pranja gornji sloj posude može oštetiti. U principu, to vrijedi i za sve posude sa teflonskim premazom na koji hrana ne prianja. Ne samo da stroj može uništiti premaz, već također može povećati i rizik ispuštanja štetnih tvari.



Drveni predmeti



Možda je ovo za mnoge najzanimljivija stvar. Naime, naviknuli smo se u perilici prati kuhinjski pribor pa tako i drvene žlice i drvene daske. Međutim, stručnjaci to nikako ne preporučuju jer se na taj način drvo brže oštećuje pa čak i uništava, i lakše se lomi.



Termosice



U perilicu ne spadaju ni termosice i drugo posuđe koje je namijenjeno očuvanju određene temperature hrane ili pića. Pranje u stroju može rezultirati oslabljenom izolacijom, što naravno uništava funkcionalnost tih uređaja.



Mjerenje posuda



Nakon višekratnog pranja u perilici možete očekivati da se oznake na mjerici oštete ili potpuno izbrišu. Na taj način, naravno, gubi se njihova osnovna svrha.



Skupocijene materijale



Vjerojetno imate u kućnoj kolekciji tanjure ili cijele servise od skupocjenih materijala, ili nasljeđene od ranijih generacija, i zato ih koristite samo u posebnim prilikama. Iako na njih jako pazite možda ne znate da ih nikako ne biste smjeli prati u perilici. Ako ih već koristite u posebnim prilikama, žrtvujte se i operite ih ručno. Tako ćete ih sigurno sačuvati za buduće generacije.