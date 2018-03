Nemate inspiracije za uskrsni dekor? U điru su zavodljive pjege prepeličjih jaja, prirodne boje, cvijeće i grančice, ali pastelni klasici ostaju na tronu

Čini vam se kao da ste jučer ukrašavali bor i osmišljavali božićne dekoracije, a sad nam već na proljetna vrata kuca i Uskrs. Osim što vam je u glavi kako napraviti što ukusniju sirnicu i oslikati vesele pisanice, na umu vam je kako u vaš dom unijeti duh ovoga najvećeg kršćanskog blagdana. S obzirom na to da je pripremanje tradicionalne hrane i bojenje jaja tek šlag na tortu, započnimo ovogodišnju uskrsnu priču uređenjem interijera.



˝Prirodni˝ look, glamur, ili pastelni tonovi -nema pravila



Kao i uvijek - ideja je mnogo. Od "prirodnog" stila baziranog na drvu i porculanu, špagi i šiblju, uz trendi nebojena jaja; preko kulerskih crno-bijelih, zlatnih kombinacija, koje dekoru daju dozu dramatičnog glamura, pa sve do uobičajenog proljetnog šarenila u pastelnim nijansama ljubičaste, zelene, plave i žute boje. No, tko vam brani da uvedete neko novo kućno pravilo i osmislite originalni koncept blagdanskog ruha za vaš dom. Samo jedno je bitno, a to je da u njemu pokušate probuditi prirodu koja je još uvijek uspavana i šalje nam kišu. Osim toga, ovo je idealna prilika da zaposlite i vaše mališane koji će vam pomoći u stvaranju unikatnih dekoracija, te u igri i zabavi dočekate Uskrs.



Prepeličja jaja za trendi izgled



Za početak, izvadite kolaže, flomastere, vodene boje, grančice, vrpce te razne zečiće i jaja. Varijacije s jajima su razne, od onih koje ćete prethodno izdubiti kako biste ih mogli oslikati ili onih od stiropora koja će također odlično poslužiti kao ukras, a posebno su u trendu prepeličja jaja dekorativnih mrlja, koje najčešće nalazimo nebojena, ili tek blago premazana tankim slojem prirodne boje. Osim ove realistične opcije, slobodno uvedite i malo apstrakcije pa neka vaša pisanica bude od novinskog ili drugog papira. Izrežite ga u željenoj veličini, probušite rupicu i vrpcom ga ovjesite u prostor.



Tu je i glinamol pomoću kojega ćete moći napraviti savršen oblik po vašoj želji. Moći ćete ga i izrezbariti i ucrtati što god zamislite. Osim trodimenzionalnih jaja, ostaje vam i opcija onih plošnih, odnosno printanih motiva jaja, koja možete prišiti na tekstilni dekor ili zalijepiti na zid, uokviriti... Bilo da se odlučite za kakvu šarenu ili opciju od primjerice papira s notom, na njih možete napisati i prigodnu poruku za vaše ukućane, ili kakvim citatom u dom unijeti blagdanski duh.



Upletite pruće i grančice

Za kakvu god se viziju odlučite, ono što pri uređenju ne smijete zaboraviti i što je pod obaveznim jesu grančice. Na njih ćete nanizati pisanice, popularno perje, zečiće i drugi prigodni dekor, kako kupovni, tako i iz kućne radinosti. Izradite i vijenac, koji ćete obložiti pisanicama i laticama cvijeća. Pruće je, kao i bakrena žica izvrsno za izradu suvremenog vijenca, na koji ćete umetati što poželite. Zumbuli, tulipani i mimoze, kao sezonsko su cvijeće osobito poželjni vjesnici proljeća u domu, a slavljeničko ozračje podići će i svijeće. Možete se poigrati i fotografijama ili drugim dragim vam motivima, koje ćete tehnikom decoupagea preslikati na jaja ili ukrasno posuđe.



Aranažirate s planom



Umjesto nepovezanog gomilanja dekorativnih predmeta svuda naokolo, upečatljivo i stilski besprijekorno blagdansko ozračje najlakše ćete postići fokusirate li se na nekoliko ključnih fokusnih žarišta. Neka to za početak bude vijenac na ulaznim vratima, a dojam pojačajte vazom ili lončanicom sezonskog cvijeća u predsoblju. Na stol za blagovanje postavite ukrasnu zdjelu s nekoliko jaja, a vizualno najprivlačniju policu, ili komodu u prostoriji gdje najviše boravite pažljivo aranžirajte, kako bi objedinila stilski dojam vaše dekorativne priče. Upečatljiv, a nenametljiv dojam, u tom će smislu ostaviti krletka; kao baza kompozicije, a upotpunite je porculanskim ukrasima, zelenilom i svijećom, vodeći računa o usklađenosti. Kauč, fotelje, krevete i stol "ogrnite"

veselim prekrivačima, te nanižite jastuke, lako ćete sašiti i jedan u obliku pisanica, te uživajte u iščekivanju proljeća i Uskrsa.