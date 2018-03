U ovom splitskom stanu pročišćena estetika 'ugrijana' je prirodnim drvom, uživajte u 'điru' i inspirirajte se šarmantnim kvadratima

Mlada splitska obitelj s dvoje djece odlučila je dosadašnji manji stan zamijeniti prostranijim koji će odgovarati njihovim novim potrebama zbog proširenja obitelji. Svoj idealan stan površine 70-ak kvadrata, gdje će djeca dobiti vlastite sobe, pronašli su u starijoj zgradi, u širem centru grada.

Prije uređenja interijera potrebno je bilo obaviti kompletno renoviranje te unijeti promjene u raspored prostorija kako bi dobili željeni otvoreni prostor koji "teče" počevši od kuhinje i blagovaonice pa do dnevnog boravka. Pomoć su potražili od stručnjaka, arhitektica iz tvrtke „Mijić Haklička studio“, koje su uspješno usmjerile želje vlasnika i pomirile ih s prostornim mogućnostima. Rezultat je moderno uređeni, prozračni stan u kojemu dominiraju ravne linije i bijela boja, no zadržana je potrebna doza topline unošenjem pojedinih drvenih elemenata i nekoliko boja zbog kojih se razbila „sterilnost“. Dokaz je to da se toplina obiteljskog doma može postići s detaljima, a da se time ne ugrožavaju stil i minimalistički ukus investitora.



- Željeli su prostor jednostavnih linija, s dominacijom bijele boje, koji nije zagušen. Predložile smo da se koriste neutralne boje s nekim izraženim detaljima, kao što su modre stolice u blagovaonici i modre visilice koje mijenjaju boju kada se upale. Bjelinu su u kuhinji razbile zelene pločice, a tu je i natur drvo koje smo koristili kod većine elemenata - uvodno su nam pojasnile Lucija Mijić i Vana Haklička, čime su se vodile u uređenju doma ove mlade obitelji.

Bijela kuhinja dodatno dolazi do izražaja zahvaljujući tim zanimljivim zidnim pločicama, kao i masivnim tamnijim keramičkim podnim pločicama dimenzija 90 puta 90 cm. Iako su vlasnici prvotno htjeli kuhinjski otok, ipak su se odlučili na prostrani bijelo-sivi šank s kamenom plohom, koja u sebi ima mješavinu materijala, među ostalim i kvarc, a ona je postavljena i kao radna površina u kuhinji izrađenoj po mjeri. Drvene barske stolice slažu se s interesantnim, pomalo neuobičajenim, kvadratnim drvenim stolom izrađenim ručno, koji sa svake strane uokviruju po dvije fino tapecirane modre stolice.



Ormari stopljeni sa zidovima

Naši klijenti su druželjubivi i htjeli su prostranu blagovaonicu s dosta mjesta. To smo postigle uvođenjem kvadratnog stola, pa je tako dobiven i prostor za šank. Iznad obje plohe postavile smo dizajnerske lampe marke „Bomma“. Svaka se zasebno puše i drukčijeg su oblika, a mijenjaju i boju - dalje su nam opisivale arhitektice koje su posebnu pozornost obratile na neutralnu rasvjetu, koja je utopljena u spušteni strop i dimabilna je, što vrijedi za sve prostorije u stanu.

U dnevnom i kuhinji korištene su veće ugradbene lampe, a u sobama manje. Pomno su odabrani i materijali koji su prilagođeni maloj djeci i lako se održavaju. Klijenti su se u ovom slučaju odlučili za veliki sivi kožni trosjed, odabravši povoljniju varijantu jer su se vodili mišlju da će ga relativno i brzo mijenjati, budući da će tu najviše boraviti njihova malena razigrana djeca. U dnevnom boravku upečatljiva je prostrana komoda od pravog drva, rađena po mjeri, u kombinaciji s bijelom ivericom, te metalnim nogama, što joj daje luksuzan izgled.

Jedan veći hodnik spaja sve prostorije, a tu su iskorišteni prostorni kapaciteti kako bi se dobila što veća površina ugradbenih ormara s poprilično mjesta za skladištenje, primjerice za obuću, kapute, sredstva i opremu za čišćenje, a stopljeni su sa zidovima. Jednostavan hodnik također minimalističkog stila „razbija“ drvena klupica smještena na mjestu gdje uvijek dobro dođe.



Prvi pogled na glavnu spavaću sobu usmjeren je na veliki krevet rađen po mjeri s hipoalergenim materijalima, no ono što je možda najupečatljivije u tom prostoru je garderobni "walk in" ormar, što je bila striktna želja vlasnika. Na površini od oko 3 kvadratna metra dobiveno je mnogo dobro organiziranog prostora za oba bračna partnera, pa se taj za mnoge nedostižan san, prvenstveno zbog pomanjkanja prostora u koji bi se uklopio, u ovom slučaju pokazao kao pun pogodak.

- Napravili smo takav raspored da je svaki kutak iskorišten i ima dosta mogućnosti za vješanje. Čim ga otvore, mogu vidjeti ono što traže. To je san svake žene, ali na koncu i muškarca – naglašavaju Haklička i Mijić opisujući čime su se vodile prilikom ispunjenja te želje investitora. Zahvalni 'efekt cementa'



Prilikom uređenja sobe malene djevojčice arhitektice su pomno slušale njezine želje da u sobi bude što više ružičaste boje. Kako bi namještaj ipak duže poslužio svrsi, u dogovoru s roditeljima je odlučeno da bude u bijeloj boji s detaljima od svijetlog drva, dok su na zid postavljeni roza elementi u obliku kocaka koji se mogu koristiti kao police i za skladištenje igračaka, a željeni ˝princeza look˝ postignut je oslikavanjem dijela zida u ružičasto. Svi članovi te mlade obitelji uživaju u podnom grijanju u dvije kupaonice, gdje su također korištene luksuznije talijanske pločice s reljefom.





Pokazale su se idealnima jer se lako održavaju, budući da su matirane i imaju efekt cementa. Prostrani "walk in tuš" zanimljiv je i zato što su tu arhitektice ugradile nišu gdje se mogu odlagati predmeti za osobnu higijenu. Tu su i posebno izrađeni bijeli elementi ispod umivaonika s tri ladice, a glavna kupaonica i njezini detalji dodano dolaze do izražaja zahvaljujući okruglom ogledalu s ugrađenom rasvjetom.