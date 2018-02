Ovaj stan na Matejušci jedan je od najljepših u Splitu: zavirite u dom mlade obitelji u kojemu se sukobljavaju dva svijeta, starogradska baština i trendi detalji

Ako za stan kažemo da je jedan od najljepših u Splitu, onda to svakako znači puno više od ukusno uređena interijera. Takav stan bi, naime, trebao imati i nešto od onog specifičnog splitskog "šuga", mrvu povijesne patine i rijetku privilegiju da, kad otvorite prozor, umjesto karepovačkog vonja u dom pripustite krik galeba, šušur gradskog središta i kaplju vedute kao s pinela starih venecijanskih majstora. Normalno, na splitski način, "vidovićevski".



E, pa sve to ima dom familije Jurica, koji je s puno ljubavi uredila Dajana Jurica, mlada žena i darovita interijeristica-hobistica, koja je podjednako agilno pristupila i uređenju interijera i okružja atraktivnog ugostiteljskog objekta na Lastovu, udaljenom škoju na kojemu s familijom provodi dobar dio godine radeći.



Tijekom tih intervala u splitskome stanu na Trumbićevoj obali imaju priliku uživati prijatelji i gosti obitelji Jurica, i teško se od njeg' rastaju. Stan nije osobito velik – ima, naime, skladna 72 metra četvorna – no živopisan pogled s dva balkončića na drevni splitski mandrač, Matejušku, uz ostale blagodati lako rezultira brzim zaljubljivanjem u mjesto boravka...



Tehnički, rečena 72 "kvadrata" raspoređena su na prostran dnevni boravak gabarita pristojne garsonijere (skoro 30 metara četvornih), te dvije sobe: dječju od deset i bračnu od šesnaest "kvadrata". Kupaonica je majušna; ima pet ili šest metara četvornih, no dobro iskorištenih, s tuš-kadom čiju hermetičnost anuliraju prozirne stijenke, dok podno grijanje daje ugodu.



Zgrada u kojoj je stan smješten inače je građena početkom dvadesetog stoljeća, i secesijski se stil ogleda u ogradama od kovanog željeza na malenim balkonima, odnosno originalnim, sačuvanim i restauriranim vratima sa štokovima. Pokućstvo je reducirano na optimalnu mjeru; dizajnerski kreveti "caruju" u sobama, dnevnim boravkom dominira kauč dopremljen čak iz Kine (proputovao je, dakle, pola svijeta da bi se ukotvio na Matejušci!), a ukusno izabrana rasvjetna tijela i rijetki ukrasi daju interijeru pomalo eklektičan štih. U tom smislu možemo izdvojiti, primjerice, ogledalo nalik brodskom prozoru u bračnoj sobi, te monumentalnu lampu s postoljem nalik teškom brodskom lancu za privezivanje.



Ako bismo inzistirali na "mani", našli bismo je u nedostatku knjiga i slika s "pravim" umjetničkim potpisom; no, riječ je o, realno govoreći, mladoj familiji koja na život gleda praktično, i još se uvijek "kući".



Svakako je najveća prednost stana na Trumbićevoj obali - pogled; frontalno je, rekosmo, Matejuška kao na "pjatu", a kad okrenemo glavu ulijevo, gledamo Svetog Duju u svoj njegovoj raskoši. Pod takvom "svetačkom zaštitom" sukobljavaju se dva svijeta, da ne kažemo "svita" moćnoga grada Splita: u podnožju, na zidiću, jeftino vino piju oni čiji je život nekako vazda "na čekanju", a s prozora ih u tom "poluautohtonom" ambijentu, uz čašu vrhunskog vina u ruci nakon finog obiteljskog ručka, mogu iz luksuznog stana promatrati njegovi vlasnici i(li) njihovi gosti i prijatelji.



Taj sukob zapravo je više suživot; jer ti različiti elementi, pučki i luksuzni na istoj adresi, upravo i čine grad pod Marjanom tako šarmantnim i osebujnim. Još kad svi skupa "zapivaju", oni ispod ponistre na zidiću, i oni s balkončića... E, to je "pisma"!