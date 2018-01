Evo stare stvari kojih se ne možemo zasititi; Pronaći ćete ih u domovima baka i djedova koji sigurno čuvaju pokoji originalni komad iz 'svojih' vremena

Ohrabreni sveprisutnim osjećajem prosperiteta koji je nastupio završetkom Drugog svjetskog rata, dizajneri i arhitekti nastavili su trend škole Bauhausa te punim plućima umjetnost udahnuli u svakodnevicu, a napredak tehnologije i razvoj industrije omogućili su im da moderan dizajn uspješno spoje s funkcijom.

Da li zbog osjećaja koji se u nama bude dok zamišljamo koktel zabave uz bazene, gdje u capri hlačama uz zvukove Elvisovih singlica uglađena ekipa otkriva rock, ili zbog tople nostalgije pobuđene blijedim fotografijama djetinjstva naših roditelja i mladenaštva njihovih majki i očeva; ljubav prema namještaju koji se pojavljuje kao scenografija u ovim prizorima u mnogih je neraskidiva. Mid century modern kao pojam kojim se opisuje stil uređenje interijera i eksterijera, odnosno, dizajna, umjetnosti, arhitekture i urbanizma, koji je obilježio kasne 40-e, 50-e i rane 60-e godine prošlog stoljeća, desetljećima kasnije slovi za najvažniji i najutjecajniji stilski ˝diktat˝ suvremenog doba.

Bilo je to vrijeme osobnog oslobođenja u mnogim aspektima; počeci feminizma, radničkih prava i rasnih jednakosti kuhali su ondašnjim kuhinjama, salonima i barovima. Ojačani sveprisutnim osjećajem prosperiteta koji je nastupio završetkom Drugog svjetskog rata, dizajneri i arhitekti nastavili su trend škole Bauhausa te punim plućima umjetnost udahnuli u svakodnevicu. Napredak tehnologije i razvoj industrije omogućili su im da moderan dizajn uspješno spoje s funkcijom. Novi i ˝pomaknuti˝ modeli namještaja prvi put su postali nešto o čemu svi pričaju, a što je najvažnije i nešto što je većini dostupno. Iako kožne sling stolice Jorge Ferrarija, ili kakva stakloplastična školjkasta sjedalica Charlesa i Raya Eamesa, da ne kažemo dijamantna žičana struktura Harryja Bertoije ni tada nisu krasile

baš svaki dom, predstavljale su stilsku težnju koja je zarobila građanstvo, odlučno da u što uvjerljivoj maniri modernizira svoje domove.

Nije, stoga, čudno što se u domovima naših baka i djedova, odnosno roditelja i danas može pronaći pokoji originalni komad iz tog doba, čija ljepota, pogotovo kada se obnovi, nadilazi vrijeme. Upravo su ti primjerci inspiracija mnogim današnjim dizajnerima, te predmet žudnje, a u boljem slučaju stilsko žarište domova zaljubljenika u ovu epohu, koji uređujući prostor traže pravu mjeru kombinacije suvremenog i modernog dizajna, kreirajući možda najomiljeniji trend desetljeća.

Duh toga doba prepoznat ćete po, za ono vrijeme inovativnim materijalima i njihovoj obradi, zatim ogoljelim plohama, lišenima suvišnih dekora i ornamenata, te jednostavnoj strukturi i elegantnim nožicama, koje nose većinu ondašnjeg drvenog namještaja. Jedan od trendova, koji su pogotovo obilježili 50-e i 60-e godine očituje se u zidnim oblogama, gdje se drvo prometnulo kao omiljeni materijal. Bajcane ploče u bojama od oraha do mahagonija krasile su jednako zidove i stropove, kako domova tako i javnih prostora, a konkurirale su im opeke, bilo u originalnoj terracotta, ili bijeloj boji. Eksplozija grafičkog dizajna koja je također obilježila razdoblje donijela je i široku paletu otkačenih, razigranih i šarenih uzoraka kućnog tekstila i zidnih tapeta, koje su također bile svojevrstan ˝must have˝ onog doba.

Pokušaj da i sami rekonstruirate dio doživljaja tadašnjeg stanovanja, zadržavši duh suvremenog doba, uspjet će vam držite li se osnovne premise - manje je više. Akcentni komad namještaja ili dva, tri takva mogu biti dovoljni za kreiranje željene atmosfere u domu, dok se hrabriji i strastveniji zaljubljenici mogu odvažiti i na ozbiljnije eksperimentiranje. Obnovljene vintage fotelje, ili noviji modeli izrađeni na njihovu sliku, kojima posljednjih godina obiluju gotovo sve trgovine namještaja, uz stolić zaobljenih linija i elegantnih nožica razdvojenih prema dnu, neka budu centralni element vašeg dnevnog boravka. Iako će ovakav kutak jednako dobro funkcionirati uz kauč sličnih linija, kao i neki suvremeniji model, ključ uspješnog uklapanja je da sobu nipošto nepotrebno ne zatrpavate, jer su čiste linije osnovna odlika mid century stilske priče.

Pokušajte se, stoga, zadržati na sjedećem dijelu uz dodatak primjerene komode za TV, te eventualne ˝višekatne˝ zidne police s karakterističnim metalnim nosačima, a od fikcionalnih dekoracija ostanite na tepihu i jednoj do dvije stolne, ili podne lampe, po mogućnosti kombinirajući suvremeni i ondašnji dizajn. Pokojim ukrasnim jastučićem možete potencirati dezen tipičan za 50-e i 60-e godine, ili pak priču vratiti u sadašnjost, birajući omjer starog i novog, a sličnu vam slobodu i kreativnost ostavlja i izbor zidnih dekoracija, koje pak mogu donijeti pin-up motive, stilizirane grafike tropskog voća, geometrijske printove, ili pak reprodukcije Dalija, Chagalla i drugih suvremenika.

Po uzoru na klasične prostore doba koje u dizajnerskom smislu želimo oživjeti, a kakve smo ne tako davno rado gledali u mnogima omiljenoj seriji ˝Mad man˝, fokusirajte se na dizajnerske klasike pa u svom domu pronađite mjesta za ˝tulip˝ stol i/ili stolice, te ne zaboravite trend koji je na polovici prošlog stoljeća bio itekako prisutan, a nedavno bilježi veliki povratak. Riječ je o zelenilu u interijeru, pogotovo onome tropskog karaktera, kojim ćete dati pečat ovoj priči, a završni ˝touch˝ postignite malim retro tranzistorom, ili kombinacijom stiliziranih vaza u intenzivnim bojama, koje su, reflektirajući sveprisutan optimizam, obilježile poslijeratno desetljeće.