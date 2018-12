Pranona Kaštelanke Zoje nikad nije zapisivala svoje ricete, sve ih je držala u glavi: podijelila je s nama upute za savršenu 'staru koku à la fazan', isprobajte i vi

Mirisa iz pranonine kužine i spize kao što je bila njena juva od tučjih vratova i junećeg repa s njokićima od griza koja bi i i mrtve oživila, dobro se sjeća praunuka joj, Zoja Zoković iz Kaštel Gomilice.

Pranone nije zapisivala svoje ricete, sve ih je držala u glavi, ali jedan, onaj za pripravu blagdanskog fazana, Zoja je ipak zapamtila. S malom izmjenom. Naime, kako je do fazana nemoguće doći, adekvatno rješenje je pronašla u kokici, onoj šta se na pazaru prodaje za juvu. Znate onoj za koju se kaže da je malo starija, tvrđa, šta se dugo kuha. Ta se pokazala kao savršeno rješenje.

– Pranone, a svi smo je zvali none, volila je kuvat, a najviše joj se sviđalo kuvat divljač. Zec, vepar, srnetina, divlje patke i fazan bili su joj omiljena jela. Marinirala bi ih u vinu ili rasolu s dodacima samo njoj znanim. Kako fazana nema, rješenje sam našla u kokici, od koje je ipak još bolji pivac. Ali se do njega teško dolazi. Jedanput san ovo sparičala dok je none bila još živa. Rekla mi je da ovako lipoga fazana nije nikad izila. To mi je bilo i ostalo najveće priznanje. Fala jon! – podijelila je s nama Zoja jednu lipu pričicu, taman prigodnu uz blagdane i obiteljska okupljanja.



Sastojci: - 1 kokica za juvu, malo starija

- malo domaće slanine

- nekoliko režnjeva češnjaka

- crnog vina dovoljno da se u njoj istoča koka

- sol

- dvije žlice domaćeg meda

- dvije oguljene i otkoštene jabuke

- nekoliko suvih šljiva

- grančica ružmarina i list lovora

- sol, papar

- jedna žlica kvasine i prošeka

- maslinovo ulje Priprema: Kokicu našpikajte slaninom i češnjakom, dodajte grančicu ružmarina i potopite u vinu na nekoliko sati ili priko noći. Onda je posolite iznutra i izvanka, premažite s malo domaćeg meda, napunite ogoljenom i otkoštenom jabukom, dodajte šljive, onu grančicu ružmarina od točavanja, još jednu oguljenu jabuku i stavite peć. Kada koka dobije boju, izvadite je, isicite na komade, a onu pancetu i češnjak šta ispadne iz nje, zajedno s jabukama, suvim šljivama i šugon u kojem se pekla, dobro izmiksajte. Sve složite u teču, dodajte šug i grančicu ružmarina, zalijte crnin vinom u kojem se točala i maslinovim uljem, i kuvajte dok sve ne bude mekano. Ako van odgovara, možete dodati i koji list lovora. Po guštu posoliti i popapriti, dodati malo kvasine i prošeka, a za prilog poslužite domaće njoke, ili, ako ih nema, umisto njih puru. Dobar tek!