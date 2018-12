Ovo ne znaju mnogi: jedna zimska namirnica može biti superhrana ako ju pravilno skuhate, a ako pogriješite - užasno smrdi

Svo je povrće dobro i poželjno ga je imati na tanjuru svakoga dana, ali ono sezonsko ima utjecaj nemjerljiv s bilo kojom drugom namirnicom - količina vitamina i ostalih nutrijenata može biti i duplo veća, ali samo ako ga pripremite na odgovarajuć način.

Vrijedi to za svo zeleno, lisnato povrće, pa tako i za male zimske čuvarice zdravlja, kelj papučar ili prokulice.

Ove kuglice prave su male zimske čuvarice zdravlja, a možete ih spremiti na sto načina: odlična su i večera, odaberite jedan od ovih recepata

Prokulice su pravi izvor vitamina, obiluju onima C, A i B, kao i folnom kiselinom, magnezijem i kalcijem. I nema razloga da posežete za onima smrznutima, zima je njihov "stađun", naći ćete ih u gotovo svakom supermarketu i skuhati za čas.

No jako je važno da to učinite na pravi način. U protivnome, ne samo da ćete vitamine ostaviti u vodi u kojoj su se kuhale, već će vam i ukućani vrlo vjerojatno zamjeriti pa hodati uzdignutoga nosa, doslovce. Prokulice, naime, jako smrde, no samo ako se prekuhaju.

Sve je u pripremi

Prokulice je najvažnije pripremiti na odgovarajući način. Operite ih u mlakoj vodi ili ih namočite u njoj 15 minuta pa procijedite. Ako ćete ih kuhati čitave, a ne na polovice, napravite mali znak "x" na vrhu svake. Ako ih režete na komadiće, važno je da je svaki od njih približno jednak, piše Mercola Recipes.

Koliko i kako?

Loša reputacija ovih malih povrtnih kuglica i došla je upravo zato što ih mnogi ne znaju skuhati na ispravan način, pa budu gnjecave, izgube svoju žarku zelenu boju, a i smrde. Uza sve te minuse, brojni neće ni obratiti pažnju na okus, koji je zapravo vrlo blag i ugodan, sa slatkom notom.

Kuhane prokulice

Stavite prokulice u lonac, prekrijte vodom, posolite. Pustite da uzavre, zatim kuhajte 15-20 minuta (ne više!). Kad su meke, a hrskave i "zdravo" zelene, procijedite ih. Začinite s malo masla i papra.

Prokulice na tavi

Možete ih i popržiti - na malo masla ili kokosove masti stavite prethodno oprane prokulice te sitno nasjeckanu kapulu i bijeli luk. Možete dodati i sitno nasjeckane orašaste plodove po želji, sličan okus (slatko-orašasti) i ovo povrće ima. Pržite ih 15ak minuta. Na kraju možete dodati još malo masla i papra.