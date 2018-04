Do šparoga je ovih dana lako doći, no kako ih savršeno pripremiti? Pokušajte s ovim egzotičnim receptom

Kad se zbroji to što traje sezona šparoga s činjenicom da svima manjka vremena pa preko tjedna imamo malo vremena za bavljenje zahtjevnijim receptima, rezultat je - jednostavno i ukusno jelo od šparoga, začas spremljeno.



Potrebno je:



- snop divljih šparoga

- 1 kapula (ili dvije, ako imate puno šparoga. Mjera bi mogla biti - jedna osrednje velika kapula za jedan debeli snop šparoga)

- 1 češnja češnjaka

- 5-8 jaja, opet ovisno o količini šparoga

- maslinovo ulje

- sol, crni papar

- kurkuma

- tvrdi sir



Priprema:



Na srednje ugrijano maslinovo ulje stavite isjeckanu kapulu. Kad omekša i "zastakli" se, dodajte na ploške izrezani češnjak, a nakon jedne minute i šparoge, prethodno oprane i izlomljene na komadiće dužine dva-tri centimetra. Najbolje je šparogu lomiti od vrha naniže; tamo gdje to više ne bude išlo glatko, gdje stabljika pruži žilav otpor - odustanite i taj dio nemojte koristiti. Posolite, popaprite i dodajte malo kurkume. Kurkuma je vrlo zdrav začin koji jelu neće izmijeniti ukus, samo će mu dodati na boji, no najvažnije je što se u kombinaciji s crnim paprom znatno povećava apsorpcija hranjivih sastojaka kurkume.

Kad nakon nekoliko minuta (ne više od pet!) šparoge omekšaju, dodajte prethodno razmućena jaja. Čim su jaja pečena jelo skinete "s vatre" i pospite ga naribanim tvrdim sirom, pričekajte nekoliko minuta i poslužite.