Evo recept za sočnu i jednostavnu čokoladnu tortu za prste polizati; uživanjem u njoj čuvate zdravlje i planet

Vegani upozoravaju kako danas gotovo milijardu ljudi na svijetu pati od gladi, podsjećaju na procjene prema kojima će do 2050. godine na planetu biti deset milijardi ljudi te da će trebati 50 posto više zemlje da bi se osiguralo dovoljno jeftinog mesa i mliječnih proizvoda. Nazivaju to strašnim problemom s jednostavnim rješenjem s kojim se može "početi već danas" – odabirom biljnih, umjesto mesnih proteina. Ne može se, ipak, očekivati da će se veganski snovi ostvariti, ili da će se ostvariti dovoljno brzo. No možda ne bi bilo loše da i ljubitelji mesa, ako već ne razmišljaju o velikim temama, kakve su održivi razvoj, čuvanje i obnavljanje resursa planeta i slično – naprave sitan korak i iskušaju koji veganski recept…



Čokoladna torta



Sastojci:

– 2 šalice brašna (za sve namjene)

– šalica brašna za kolače

– 8 (jušnih) žlica nezaslađena kokosa u prahu

– šećera po želji

– 2 (čajne) žličice sode bikarbone

– žličica cimeta u prahu (po želji)

– pola žličice soli

– 2 žličice jabučnog octa

– 4 žličice ekstrakta vanilije

– 12 žlica otopljena kokosova ulja

– 2 šalice jake vruće kave



Priprema:

U velikoj zdjeli promiješati brašno, sodu, sol, cimet i šećer. Vruću kavu (može u kombinaciji s prirodnim kakaom u prahu) pomiješati s octom, uljem i ekstraktom vanilije, potom vlažne sastojke uliti u one suhe i snažno mijesiti rukama dok se ne dobije glatka smjesa. Uliti smjesu u namašćenu tepsiju i peći u pećnici prethodno zagrijanoj na 150 stupnjeva. Nakon 35-40 minuta čačkalicom provjeriti je li tijesto pečeno (na čačkalici ne ostaju vlažne mrvice). Jesti potpuno ohlađeno.