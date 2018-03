Dok baka Barica dovodi Špičeka do ludila šminkanjem, mi vam otkrivamo recept za njene buhtle kojima su se poklonili top chefovi

Aktualna sezona showa "Tri, dva, jedan kuhaj!" blagoslovljena je zgoditkom da u svojim redovima ima, kao prvo, natjecatelje s pristojnim kulinarskim znanjem, a kao drugo nekolicinu kandidata zbog kojih se emisiju, posebice u odnosu na brojne negledljive sadržaje, i isplati pratiti.



Ante s Pelješca, čije komentare publika ne može nego obožavati, Vjeko iz Splita čiji je stav i mot nenadmašan, te Barica iz Sv. Ivana Zeline, koju valjda nitko živ izuzev njezinih Prigoraca ne razumije kad govori, istinske su zvijezde sezone, a kako se stvari razvijaju, bit će još i veće.



Gospođa Barica se, naime, počela šminkati. Nakon što je trijumfirala spremajući svoje kultne buhtle, kojima se do poda poklonio žiri, Barica je nedvojbeno dodatno dobila na samopouzdanju i ambiciji. To je među prvima, dakako, uočio njezin obožavatelj Tomislav Špiček.



"Jučer je bila još izražajnije našminkana..." - komentirao je šef žirija u backstageu.



A gospođa Barica mu je iskreno priznala:



"Rekli su mi da sam grda na televiziji...".



Otkrilo se brzo da iza novog Baričina stylinga stoji Dubrovčanka Martina.



"Ja sam šminkala gospođu Baricu. Vidila je, biće, kako imam stila, kako se i ja volim šminkat.." - pojasnila je Martina bez lažne skromnosti.



No za Špičeka je to ipak bilo malo previše.



"Lijepo je meni vidjeti kad se gospođe urede. Sve je to lijepo, ali više volim kad je sve to diskretno" - ustvrdio je Tomek, koji je Barici uputio savjet da ipak ne pretjeruje...

Gledatelji su, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, oduševljeni osvježenim Baričinim izgledom.



"Barica i Ružica su najbolje, i mi ih pratimo u Australiji!" - javili su se fanovi i izdaleka.



"Barica i Vjeko su mitovi najveći!" - prisnažio je još jedan.



"Barica Bistrički lijepa si i bez šminke, kao što si i divna osoba!" - poručila joj je očito poznanica.