Pogledajte što ovaj kaštelanski bračni par radi od hrane: njihovu bezglutensku spizu jeli bismo i očima!

Životopisni recepti dvojca koji se krije iza imena „Altheworldisgreen“ primjetili smo prvo na Instagramu. Priča je postala još zanimljivija kad smo saznali da je kreira bračni par iz Kaštela, Nensi i Slaven Beram i da im je kuhanje tek hobi.

Ona je web developer, a suprug web dizajner pa je, tvrde, logičan korak bio da svoju strast vezanu za hranu, prenesu i online. Nensi je 'odgovorna' za kužinavanje, kreiranje recepata i fotografiranje, a Slavenov dio posla odnosi se na dizajn, tehnički dio posla, pisanje članaka i online marketing.



- Nije nam bila namjera da dajemo savjete. Sve je počelo iz zabave, a s vremenom smo poželjeli podijeliti s drugima naša iskustva, stvari i ljude koji nas inspiriraju, a naravno i naše recepte. Zahvaljujući blogu i Instagramu upoznali smo mnogo dragih ljudi sličnih interesa, a što nam predstavlja najveće zadovoljstvo – kazuje nam Nensi Beram.



Puno pažnje pridajete i na to kako hrana izgleda, odnosno zalažete se da bude što šarenija, zbog čega?



- Stiliziranje hrane je još jedno područje koje me jako zanima. Na samom početku nisam puno pažnje pridavala izgledu, a sada sam u stanju ponoviti savršen recept par puta dok mi vizualno ne bude zadovoljavajući. Volim se poigravati s bojama te koristiti jestivo cvijeće koje, naravno, uzgajam u svom vrtu. Našim kreacijama ljudima želimo pokazati kako zdrava hrana nije bezlična, kao što mnogi tvrde, već, osim što je ukusna, može i lijepo izgledati.



Odluka da budete vegani došla je zbog zdravlja?



- Iako 90 posto hrane koje jedemo jest hrana biljnog podrijetla, mi zapravo nismo vegani jer koristimo namirnice poput pčelinjih proizvoda i ghee maslaca. Ali važno je napomenuti da su svi recepti na našem blogu veganski i bez glutena. Na bezglutensku prehranu smo krenuli prije 3 godine zbog zdravstvenih problema. Tu je sve krenulo. Zahvaljujući ograničenjima koje bezglutenska prehrana u početku donosi, počeli smo otkrivati sasvim nove načine pripreme hrane, nove okuse, a i dosta pažnje pridavati samoj prezentaciji jela.



Koliko je s današnjim ritmom života komplicirano hraniti se zdravo?



- Ništa nije komplicirano ako se ima volje. Priprema veganskog ručka ne zahtijeva ništa više vremena od pripreme uobičajenog zdravog ručka. Samo je potrebno dobro se organizirati. Tko je zainteresiran, online može naći puno videouradaka koji će im pomoći u boljoj organizaciji pripreme hrane za nadolazeći tjedan.



Imate neke namirnice koje su vam omiljene? Je li općenito zdrava prehrana dostupne prosječnom građaninu?



- Slanutak je definitivno naša najomiljenija namirnica. Osim što je cjenovno pristupačan, vrlo je zdrav i svestran. Od njega radimo sve: od predjela, glavnih jela, salata, namaza, pa sve do čokoladnih slastica koje svi obožavaju. Zdrave prehrambene navike ne moraju uvijek biti i skuplje. Danas u Splitu postoji velik broj trgovina zdrave hrane gdje možete po pristupačnim cijenama kupiti brojne namirnice od kojih kući možete napraviti zdrave obroke.



Uvijek preporučujete koristiti lokalne sezonske namirnice?



- Kad god je to moguće treba kupovati sezonsko voće i povrće jer je ono najbogatije nutrijentima i najbolje nas usklađuje s prirodnim ritmom. U svakodnevnoj prehrani se trudimo koristiti što više takvih namirnica. Poneke uzgajamo u svom vrtu, a često ih naručujemo i od našeg prijatelja koji ih dobavlja od provjerenih proizvođača. Međutim, budući da kreiramo recepte i želimo ih učiniti što zanimljivijima, nerijetko kupujemo i one malo 'neobičnije' poput avokada, manga ili plavog krumpira – ispričala nam je Nensi.



Kreativne Berame možete pratiti na blogu rainbowinmykitchen.com kojeg pišu na hrvatskom i engleskom jeziku, te putem Instagram profila "alltheworldisgreen" na kojem ih je već otkrilo više od 15 tisuća korisnika ove društvene mreže.