Prvorazredno iznenađenje u Splitu: jadranaši ostvarili jednu od najvećih pobjeda u novijoj povijesti kluba! Nakon drame u zadnjim sekundama, prekinut dubrovački niz nepobjedivosti

Velika pobjeda Jadrana, jedna od najvećih zadnjih godina. U četvrtom kolu Lige prvaka u Splitu su s 12:11 pobijedili Juga AO na oduševljenje petstotinjak navijača u bazenu na Poljudu.

- Trebala nam je ova pobjeda, protiv neke od top europskih momčadi. Momci su pokazali srce, borili se do zadnjeg atoma snage. Iza sebe imamo nekoliko poraza koji nas bole, neke utakmice nismo odigrali dobro, ali sada vjerujem da je ovo prijelomnica nakon koje će naša forma ići samo prema gore – kazao je oduševljeni trener Jadrana Ivan Asić.

- Naša forma je zadnjih tjedan – dva u malome padu. Unatoč dobrom nizu rezultata, neke smo utakmice dobili na mišiće, ne na pamet. Moralo se dogoditi i da izgubimo, ne može se proći Ligu prvaka bez poraza. Mogli smo unatoč svemu i Split napustiti kao pobjednici da smo neke stvari drukčije odradili, ali ne umanjuje to ni najmanje veliku pobjedu Jadrana – kazao je trener Juga AO Vjekoslav Kobeščak.

Već na početku treće minute Loren Fatović zabio je za vodstvo Juga 3:1. Svaki napad gostiju završio je pogotkom. Ipak, jadranaši su potom zatvorili prilaze golu Mate Anića, blokirali nekoliko udaraca i uspjeli smanjiti na 2:3 da bi u zadnjoj sekundi prve četvrtine Jug zabio svoj četvrti gol. Lopta koju je iza leđa Mate Anića poslao Paolo Obradović zakoprcala se u mreži doslovno sa zvukom sirene.

U drugoj četvrtini Jadrana je povukao Ante Visković, bivši igrač Juga. Zabio je s igračem više za 3:5, a potom i šraubom smanjio na samo 4:5. Gol za goste postigao je Merkulov, no na 5:6 smanjio je Marin Delić i Jadran je s vrlo obećavajućih 5:6 ušao u drugi dio utakmice.

A još je to bolje i perspektivnije izgledalo kad je Delić za samo osam sekunda u trećoj četvrtini izjednačio na 6:6. Propustio je Jadran potom dvije prilike s igračem više da i povede, a kaznio ih je Lončar zabivši za vodstvo Juga 7:6. No, jadranaši su bili i dalje koncentrirani, Zović je presjekao loptu u obrani, povukao kontru, a s igračem više na 7:7 izjednačio je Dužević. Potom, peterac za Jadran, pucao je Zović, ali je Popadić obranio. I opet su „gospari“ znali to iskoristiti, za njih je osmi gol za novo vodstvo zabio Merkulov, a potom Žuvela za 7:9.

Onda je „poludio“ Dužević, smanjio na 8:9, a potom fantastičnim golom i izjednačio na 9:9. A onda, vodstvo Jadrana. Obranio je zicer Anić, krenula je kontra.... Burić je izborio isključenje, izveo loptu sam sebi i onda zabio za 10:9.

- Ajde, ajde, ajde Jadrane... – krenulo je s tribina.

A tek kad je na asistenciju Delića Burić povisio na 11:9. Čudo. A do kraja manje od tri minute.

Smanjio je Jug preko Kržića na 11:10 2,14 minuta do kraja, a u idućem je napadu Merkulom izjednačio. Minutu i pol do kraja bilo je 11:11. Kakva drama, 57 sekundi do kraja Visković je opet doveo Jadrana u vodstvo 12:11. A onda je Anić obranio šut Garciji, Jadran je imao zadnji napad, slavlje je počelo. Jug je pao...