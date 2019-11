Sinovi tuku po očevima: splitski derbi donosi zanimljive dvoboje mladih u kapici Jadrana i stariji s klupe Mornara

Današnji vaterpolski meč između Mornara i Jadrana ne bi trebao rezultatski biti neizvjestan. Nikad se u sportu ne zna, ali kvaliteta je igračke ruže uvjerljivo na strani europskog Jadrana. No, osim što ovaj splitski obračun nudi standardnu napetost gradskog derbija, donosi nam i jedan poseban raritet.

Sadašnji trener Mornara Danijel Burić otac je igrača Jadrana Rina Burića, a Danijel je na Mornarevoj klupi proteklog ljeta naslijedio Zdeslava Vrdoljaka čiji je sin Marin također novi igrač Jadrana. Obojica novopečenih jadranaša do sada su stasavala u redovima Mornara, a sada će eto biti u prilici pokazati što znaju protiv svog bivšeg kluba, ali i “očitati lekcije” svojim očevima.

- Jadran je u svoje redove doveo najbolje splitske igrače, oslabio je tako i Mornara i POŠK-a, ali tako to funkcionira – kazao nam je Mornarev trener Danijel Burić.

A kako će mu biti voditi momčad protiv sinovljevog kluba?

- Prvi mi je to put. Igrali smo do sada nekoliko utakmica zajedno, bila je to moja zadnja igračka sezona u kapici Mornara, a on je tek dolazio. No sada, eto nas jedan protiv drugoga. Meni će on u današnjoj utakmici biti samo jedan od protivničkih igrača, a nakon toga, neka igra što bolje – poručio je Danijel.

Rino je jedan od najpotentnijih mladih splitskih vaterpolista. Ni on neće štedjeti očevu ekipu.

- Pa dobro, Jadran ima bolji igrački kadar i favoriti smo u ovom susretu. Oca nisam previše vidio zadnjih dana, stalno smo na putu, pomalo i umorni od stalnih utakmica i sada zadnjeg gostovanja u Ligi prvaka kod Sintez Kazana u Rusiji, ali svejedno smo spremni za dvoboj s Mornarom i vjerujem da ćemo pobijediti – kazao je Rino.

Drugi jadranaš Marin nije dobio priliku igrati baš izravno protiv oca Zdeslava koji je napustio seniorsku klupu Mornara, no svejedno će i kod njih biti onog sportskog “prepucavanja”.

- U moje igračko vrijeme, prije dvadesetak i više godina klubaštvo je bilo više izraženo u Splitu, teško se prelazilo iz kluba u klub. Sada je to drukčije, igrači se miksaju, postalo je to normalno - kazao nam je Jadranov trener Ivan Asić.

U svakom slučaju čeka nas zanimljiva utakmica u bazenu na Poljudu. U napetoj obiteljskoj atmosferi.