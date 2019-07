Mlada Trogiranka dvaput dnevno putuje u Split, a pliva i do 20 kilometara u danu: Znam zašto to radim, zbog Olimpijskih igara!

Čim sam saznao da postoji cura od 11 godina koja svaki dan putuje iz Trogira u Split na treninge, rekao sam: uzimam je! Takva se volja rijetko viđa – govori nam Slaven Šitić, otac naše zasad jedine olimpijke u daljinskom plivanju Karle Šitić, ali i trener Antonije Buličić koja želi ponoviti njezin podvig.

Osamnaestogodišnja Trogiranka i članica bratskih klubova KDP Split i Grdelin najbolja je hrvatska daljinska plivačica i aktualna prvakinja na 3, 5, 10 i 16 km u moru.

Baš joj je Karla najčešće prva pratilja, no ne može se reći da su njih dvije rivalke budući da Karla zajedno s ocem trenira Antoniju i pruža joj svu moguću podršku na natjecanjima.

Iako je i u bazenu bila vrlo perspektivna, zadnjih pet godina Buličić je fokusirana samo na daljinsko plivanje. Kuća joj postaje pretijesna za sva priznanja.

- Imam stotinjak pehara, a medalja blizu 400! Imam ih u svakoj prostoriji kuće – smije se Antonia.

Valjalo bi iznajmiti kakvu garažu jer Antonia ne misli stati. Hrvatske je okvire nadrasla.

- Zadovoljna sam rezultatima. Dosta me podiglo treće mjesto nedavno na prvenstvu mlađih seniorki u Španjolskoj na 10.000 m.

S Antonijom smo razgovarali poslije jutarnjeg treninga na otvorenom bazenu u Poljudu, u društvu trenera Slavena koji se ubacio:

- Prije 7-8 godina u jednom su klubu procijenili da nije perspektivna, a onda je u Grdelinu s njom radio Jakša Arambašić, profesor kineziologije koji joj je dao osnove. Kad se pridružila KDP Split, već je kroz dvije godine pokazala da je dobra. Danas praktički nema konkurenciju u Hrvatskoj. Njene su radne navike pohvalne.

Kad kaže „radne navike“, Šitić misli na Antonijino dugogodišnje buđenje u rane jutarnje sate kako bi se „nacrtala“ na treningu. Evo kako Antoniji već pet godina izgleda svakodnevica:

- Ljeti imam dva treninga dnevno po dva i pol sata, a prvi je već u 6.45 pa ustanem oko 5.30. U početku je bilo teško, ali sad sam već navikla. Ljeti su ogromne gužve, pogotovo popodne. Neki dan sam putovala do Splita skoro dva sata.

Prije bi stigla plivajući. Napravit će se, kaže trener, i jedan takav trening. Trogir – Split i natrag.

Šoferi su, pretpostavljamo, roditelji?

- Jesu. Mama Ana i tata Vedran se izmjenjuju, ali sam upisala vozački i planiram ga dovršiti najesen. Nije im lako i jako sam im zahvalna na svemu.

Kakav je raspored za vrijeme škole?

- Buđenje u 5, a trening od 6 do 7. Pojedem nešto u autu i idem nazad u školu u Trogiru (op.a. Srednja škola Ivana Lucića, treći razred).

To znači da ideš rano spavati?

- Ne baš. Spavam između treninga, haha. Nešto pojedem i popodne opet na bazen. Navečer eventualno izađem s prijateljima na piće.

Uredan sportski život, nema što. Je li teško ponekad?

- Zna mi se dogoditi crna rupa, ali znam zašto to radim, zbog Olimpijskih igara! To mi je krajnji cilj. Tokio 2020. možda ne uhvatim, ali 2024. obavezno.

Kako izgleda trening buduće olimpijke?

- Ujutro je uglavnom rasplivavanje i rad na tehnici, a popodne plivam neku seriju. Dnevno otplivam 15-20 km.

Ne trenira se u moru?

- Ne. Utrkama u moru simuliramo uvjete na natjecanjima.

Jesi li se mogla zamisliti kao daljinska plivačica?

- U početku nisam. Počela sam s 2 km, pa 4 i nastavila. Svidjelo mi se. Shvatila sam da napornim radom ništa nije nemoguće i, evo, sad me čeka utrka na 36 km.

Postoji li ipak šansa da se vratiš u bazen?

- Mogla bih se vratiti, ali to mi sad nije u planu. Nedavno na pripremama reprezentacije daljinskog plivanja u šprintevima sam bila brža od muških pa me jedan od trenera pitao što radim na daljinskom. S 12 godina plivala sam 50 m kraul u malom bazenu sjajnih 27.6, no dvije godine kasnije skinula sam kadetski rekord na 5 km i tad sam znala da je daljinsko moja budućnost.

Zašto više voliš more nego bazen?

- Vani mi je zanimljivije. Ne znaš kakvi te uvjeti čekaju, hoće li biti strujâ i valova. Privlači me ta nepredvidljivost.

Koji su bili najteži uvjeti u kojima si plivala?

- Prije par godina u Rijeci na državnom na 5 km. Usred utrke je sneveralo. Ništa se nije vidjelo, bova je bila „bogu iza nogu“. Kaotično. Ispala sam iz grupe i čak se ne sjećam koja sam završila, haha.

A najhladnije more u kojem si plivala?

- Nedavno u Francuskoj na 10 km. Ne znam baš je li bilo najhladnije, ali je bilo oko 18 stupnjeva. Šok za organizam. Mislila sam da neću izdržati, ali jesam.

Kako se pripremiti za takve temperature?

- Snalazim se tako da uđem u bačvu punu vode i leda. Jedino tako mogu pripremiti tijelo na niže temperature. Tako sam se pripremala za juniorsko SP 2016.

Kako se i koliko dugo oporavljaš nakon dugih utrka?

- Nakon 10 km ne treba mi dugo. Ako se rasplivam nakon utrke, mogu odmah krenuti na novih 10. Ako ne, onda „umirem“ na treningu cijeli tjedan.

O čemu razmišljaš na tim dugim utrkama, pobjegnu li ti malo misli?

- Uglavnom razmišljam samo o utrci jer zbog trenutka nepažnje mogu izgubiti grupu, a time i poziciju. Dogodi se tu i tamo da misli odlutaju, ali treba ostati u utrci.

Koliko si najdulje plivala?

- U Ohridu prije dvije godine, 30 km za šest sati i 14 minuta. Sad me čeka Capri-Napoli 36 km što će mi biti najdulje. Prije toga opet Ohrid 30 i Novi Vinodolski 25 km.

Kakva ti je prehrana?

- Izbjegavam slatko i ugljikohidrate. Borim se. Najteže mi pada izbjegavati slatko, pogotovo čokoladu. Jedem povrće, meso i ribu, a najviše volim piletinu. Cikla mi je hit u zadnje vrijeme!

Može li se štogod zaraditi na utrkama?

- Može. Svaki Cro Cup mora izdvojiti 50 posto od iznosa kotizacija za nagradni fond osvajačima medalja, a državna prvenstva dodatno se nagrađuju. Imala sam županijsku stipendiju, a sad imam status vrhunskog sportaša prema kategorizaciji HOO-a pa bih trebala dobiti stipendiju Grada Splita.

Pada li ti teško što zbog brojnih odricanja nemaš život poput vršnjaka?

- Nekad mi pofali. Lani sam imala par tjedana slobodno. Dva dana bilo je super, ali nakon toga nisam znala što sa sobom.

I tako, dok njezini kolege iz razreda krajem ovog ljeta budu uživali na ekskurziji, što je vrhunac tinejdžerske dobi, Antonia Buličić „tući“ će kilometre u Ohridu i Napulju.

I neće žaliti. Trogirska „Kraljica mora“ plovi prema Olimpijskim igrama.

Skup sport Daljinsko plivanje skup je sport. Trener Slaven Šitić objašnjava zašto. - Kvalitetan kostim košta 3000 kn i može se nositi samo jednom. Budući da je namazan vazelinom, ne smijete ga prati u toploj vodi jer gubi elastičnost. Antonijini roditelji su uložili u jedan takav kostim pa ga čuvamo. Tu je i prehrana. Minimalno 100 eura suplemenata, u prvom redu izotonika i gelova, mora se popiti za vrijeme utrke – ističe Šitić, dodajući kako je daljinsko plivanje i sport kontakta. - Upadneš u grupu gdje su plivači neredni i dobiješ udarce, a ne smiješ uzvratiti. Moraš ostati skuliran. Kakve su Antonijine šanse za Tokio? - Kvalifikacije su dogodine vjerojatno u Portugalu gdje će more biti 17-18 stupnjeva. Trebat će nam pravo odijelo i barem mjesec dana treninga u hladnom moru. Antonia ima volju, dobru konstituciju i brzinu, ali je mora racionalno rasporediti. To će dobiti iskustvom, a njezine najbolje godine tek dolaze. Sve ovisi o njoj, kao i tome koliko će je roditelji dalje pratiti, a Karla i ja ćemo joj biti podrška.