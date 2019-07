Srbi polufinale, Mađari finale: Hrvatska je prvi put u ulozi prvog favorita za zlato

Dame i gospodo, pobjednik, svjetski vaterpolski prvak je – Hrvatska!

Nije to bila prvotravanjska šala 2007. godine. Hrvatska je tamo dolje, u Melbourneu, u Australiji, ostvarila tog 1. travnja svoju šestu pobjedu u finalu nad Mađarima. Bio je to najljepši trenutak, priželjkivan godinama, koji će se pamtiti godinama jer prvi put se u čast seniorske vaterpolske reprezentacije svirala Lijepa naša.

Ratko Rudić, najtrofejniji vaterpolski trener svijeta, koji je mjesto u Kući slavnih na Floridi zaslužio i prije, u nju je ušao mokar zbog slavlja s Hrvatskom u Melbourneu. Skokom u bazen, zagrljen s centrom Milom Smodlakom, proslavio je svoje treće svjetsko zlato. Tri puta je bio svjetski prvak, i to s tri različite reprezentacije.

Rudićeva prva, kapetan ‘vraćeni’ Vrdoljak

Bila je to prva Rudićeva medalja za kormilom Hrvatske, ujedno prva hrvatska medalja na SP-u i prvo zlato uopće na velikim natjecanjima. Te 2007. maestro Miho Bošković je svirao najbolje.

U Melbourneu smo dobili novu potvrdu kako godine nisu važne. Ili vrijediš, ili ne vrijediš. Te 2007. naš kapetan je bio 37-godišnji Zdeslav Vrdoljak kojeg čak devet godina nije bilo u reprezentaciji! Od Svjetskog prvenstva u Australiji, u Perthu 1998., do Melbournea 2007.

Deset godina poslije Melbournea završetak SP-a je bio isti. Opet smo u finalu dobili Mađare (opet i Srbe u polufinalu), ali sad u njenom domu, u hramu vaterpola, na Margaritinom otoku pred 8000 navijača.

Ivica Tucak je te 2017. izbornik Hrvatske. Nasljednik Ratka Rudića je na klupu reprezentacije stigao nakon što nas je legendarni brk u Londonu 2012. odveo naše do olimpijskog zlata, a dvije godine prije do europskog. Tucak je danas, šest godina poslije, nadmašio Rudića po broju osvojenih medalja (12 medalja, dok nas je Rudić odveo do deset).

Sandro Sukno je prije dvije godine najbolje svirao. Opet je, kao 2007., jedan mali iz Cavtata bio najbolji. Može li se odigrati bolje? – pitali smo se nakon slavlja u Budimpešti i igara Sandra. Nažalost, zbog poslije otkrivenog problema sa srcem, finale je bila njegova posljednja utakmica u igračkoj karijeri.

Danas, u Južnoj Koreji, Sukno će biti na klupi Hrvatske. Sa Smodlakom je pomoćnik Tucka. Hrvatska je u Gwangju došla s desetoricom zlatnih iz Budimpešte od kojih su dvojica, kapetan Andro Bušlje i Maro Joković osvajali zlato i u Melbourneu 2007. Hrvatska je prvi put na SP-u u ulozi prvog favorita za zlato.