Ulog u finalu je velik, ogroman: pobijediti Srbiju usred Beograda, ima li što bolje?

Domaćin je izborio finale, a potom je to pošlo za rukom i njegovu ‘najdražem’ gostu te najvećem rivalu.

Srbija, olimpijski i europski prvak preskočila je Australiju u prvom polufinalu, a naši, vlasnici krune svjetskog prvaka, zatim olimpijski doprvaci i osvajači europske bronce, bili su bolji u borbi za finale od Španjolske, europskog doprvaka.

Tašmajdan, legendarno beogradsko plivalište, tako će po drugi put u svega četiri dana biti mjestom ogleda Srbije i Hrvatske. Srbija je dobila u skupini s 11:10. Naš izbornik je nakon tog ogleda dugo pogledavao prema rumunjskom sucu Adrianu Alexandrescu. Taj ogled u srijedu nije ‘parao gaće’, ali hoće finale jer će pobjednik Svjetske lige osigurati Olimpijske igre u Tokiju idućeg ljeta.

Nikad ih nismo pobijedili u Srbiji

Hrvatska je pobjedom protiv Španjolske zaključila neslavnu tradiciju. Do jučer nikad nije u Beogradu osvojila medalju na velikom natjecanju. Hoće li u finalu srušiti još jednu – prvi put dobiti Srbiju u Srbiji? Uspije li – drugi put će osvojiti Svjetsku ligu. Prvi put u tome je uspjela 2012. u Alma Atyju.

Srbija je najuspješnija reprezentacija natjecanja. Devet puta je trijumfirala uz Svjetskoj ligi. Prvi put 2007. kad je prvi put nastupila samostalno (prije toga skupa s Crnom Gorom). Od te 2007. nije slavila osim 2012. još samo 2009. i prošle godine, 2018., kad je oba puta najbolja bila Crna Gora.

Hrvatska i Srbija će se drugi put boriti ogledati u finalu Svjetske lige. Prvi put - prije četiri godine - Srbija je bila uspješnija u Bergamu. Plasmanom u finale Hrvatska je osigurala svoju sedmu medalju u Svjetskoj ligi (zlato, dva srebra i tri bronce do ove godine).

Naši su polufinale otvorili sjajno. Poveli sa 4:0, nakon prve četvrtine vodili sa 5:1, a na kraju druge s 8:3. Dvije minute i 48 sekundi prije kraja treće četvrtine Hrvoje Benić je pogodio za 10:6. Nakon toga više se nije tresla mreža Španjolske, koja je osmi pogodak postigla pet i pol minuta prije kraja utakmice. Marko Bijač je do kraja imao tri obrane, a ukupno 16 te je bio prvo ime naše reprezentacije.

- Otvorili smo utakmicu sjajno, kontrolirali igru u obrani i napadu, sve dok je bilo svježine. Međutim, ovo je surov ritam, a sutra nas čeka nova bitka u ovom suludom ritmu - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Tucak: Beograd motiv više

Naši su se odmah nakon pobjede u polufinalu okrenuli velikom finalu u kojem će kontra njih biti i puni Tašmajdan, više od 5000 gledatelja.

- Ovakav sustav natjecanja ne ide nikome u prilog te će u velikom finalu, u kojem se sastaju dvije najbolje reprezentacije svijeta, presuditi tko bude spremniji i odmorniji. Mane i prednosti Srbije znamo, kao što oni znaju naše. Želim da svi uživamo u vrhunskoj sportskoj predstavi. Srbija i Hrvatska su reprezentacije koje su obilježile posljednjih deset godina svjetskog vaterpola.

Ulog u finalu je velik, ogroman. Mi smo možda u malo podređenom položaju jer igramo u Beogradu, ali s druge strane, neka nam to bude i jedan motiv više. To ću igračima i reći: želim da pobijedimo Srbiju u jednoj pravoj, sportskoj utakmici. Ukoliko u tome uspijemo bit će najsretniji čovjek na svijetu, a ako to ipak bude Srbija, sportski ću im čestitati - zaključio je Tucak.