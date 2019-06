'Pala' Španjolska: Hrvatska sutra protiv Srbije za naslov, pobjednik ide na Olimpijske igre

Hrvatski vaterpolisti plasirali su se u finale Super finala Svjetske lige koji se održava u Beogradu zahvaljujući 10-8 (5-1, 3-2, 2-4, 0-1) polufinalnoj pobjedi protiv Španjolske.

Hrvatska je do pobjede protiv Španjolske stigla ponajviše zahvaljujući iznimno raspoloženom vrataru Marku Bijaču koji je ostvario čak 16 obrana te sjajnom otvaranju utakmice.

Hrvatska je prvu četvrtinu riješila u svoju korist sa 5-1, a po dva gola u tom razdoblju postigli su Javier Garcia i Ivan Vrlić. Nakon šest i pol minuta bilo je 4-0 za Hrvatsku, a već u tom razdoblju Bijač je pokazao kako je odlično raspoložen jer je sakupio četiri obrane.

Tijekom druge četvrtine Hrvataka je održavala prednost ostvarenu u prvih osam minuta da bi preko Fatovića minutu prije odlaska na poluvrijeme stigla do najvećih pet golova razlike i prednosti 8-3.

Hrvatski napad funkcionirao je sve do tri minute prije kraja trećeg djela kada je Benić pogodio za 10-6, no to je bio posljednji pogodak naše reprezentacije u susretu. Munarriz je vrlo brzo smanjio na 10-7 da bi u posljednjoj minutu trećeg dijela Hrvatska uz dosta sreće, Španjolci su dva puta pogodili okvir gola, uspjela sačuvati tri gola prednosti.

U posljednjih osam minuta postignut je samo jedan pogodak, Munarriz je svojim trećim golom pet i pol minuta prije kraja smanjio na 10-8. No, do kraja susreta Bijač je postao nesavladiv, pa niti lošija igra u napadu Hrvatske nije imala negativnih posljedica po konačni ishod.

Hrvatska će u finalu u nedjelju od 16.45 sati igrati protiv domaćina Srbije koja je u polufinalu svladala Australiju sa 16-11 (6-2, 3-2, 2-3, 5-4). Najefikasniji u sastavu Srbije bio je Filip Filipović s pet golova, Andrija Prlainović je dodao tri, dok je Joseph Kayes postigao tri gola za Australiju.

Pobjednik Svjetske lige izborit će nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine.