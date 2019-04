Nezapamćena lakrdija i sramota krovne vaterpolske organizacije u Europi: rumunjski delegat (80) crnogorskom Jadranu ukrao gol u finalu LEN kupa, oglasio se i hrvatski reprezentativac

Godinama već pišemo, ismijavamo se, ljutimo glede neorganizacije, nemara, nelogičnosti i grubih pogrešaka u međunarodnim organizacijama koje bi se trebale skrbiti o vaterpolu. Bilo da se radi o europskoj (LEN) ili svjetskoj razini (FINA). No, ono što se dogodilo u subotu navečer, i to na finalu Eurokupa (bivši Kup LEN), ipak je nadišlo svu maštovitost. Nikada ipak ne bismo napisali da je LEN sposobna propustiti zabilježiti pravi rezultat jedne utakmice, k tomu finala nekog eurokupa i o tome tijekom subote navečer i nedjelje ujutro odaslati nekoliko ispravaka, stvoriti posvemašnju pomutnju. Ipak, baš se to dogodilo, pišu Sportske novosti.

Ispravak na ispravak

U subotu navečer su u Marseilleu prvi susret finala Eurokupa igrali Marseille i Jadran (HN). Utakmica je završila rezultatom 9:7. Tako je objavila službenim priopćenjem LEN, a i na njihovoj mrežnoj stranici stajalo je isto. No, 40-ak minuta kasnije stiže prvi ispravak. Ne, ipak je 9:8. Malo neobična pogreška, ali dobro, svašta se događa.

Sat kasnije stiže novi ispravak. Rezultat je ipak 9:7! Štoviše, sada su poslali i presliku službenog zapisnika utakmice, s potpisom opunomoćenika, oba suca i još jedne osobe. Službeni dokument kojemu su mora vjerovati. Piše tamo 9:7. Ipak, nazvali smo našeg Antu Vukičevića, vaterpolista Marseillea, jer čovjek je ipak igrao tu utakmicu.

Ujutro nova informacija

“Ante, s kojim ste rezultatom pobijedili?”

Odgovor je bio kao iz topa.

- 9:8.

- Hm, jeste sigurni? Imamo dokument na kojem piše 9:7.

Priznajemo, malo smo se priglupo osjećali pokušavajući uvjeriti sportaša da novinar zna rezultat bolje od njega koji je utakmicu, zaboga, igrao!

- Ma 9:8 je. Sigurno - vrlo je odrješito s juga Francuske rekao Ante. I nastavio.

- Ma znam, meni su isto i moji nešto javili da je 9:7, da tako piše, ali ne, dobili smo 9:8. Sigurno.

Dobro.

- Ma gledajte, po mojem mišljenju je praktički gotovo pa isto. Jer i 9:7 je vrlo slično u sportskom pogledu, u kontekstu uzvrata kao 9:8. Sve je to blizu, u biti bi oba rezultata jamčila isto. Potpuno otvorenu utakmicu. Nismo nezadovoljni nimalo. Mislim da su podjednake šanse u uzvratu. Pogotovo jer neće igrati u Igalu, pa mislim da neće imati toliko veliku podršku - istaknuo je Ante Vukičević, strijelac jednog pogotka u spomenutom finalu i sve bitnija karika u lancu našeg izbornika Ivice Tucka.

Bližila se ponoć te smo nazvali visokorangiranog dužnosnika LEN i FINA, iz inozemstva inače, koji nam je potvrdio da je 9:7. Onda je stiglo nedjeljno jutro i novi ispravak LEN - ipak je 9:8! Nevjerojatno!

Žalba Jadrana

Odgonetnuli smo s vremenom što se događalo. Uistinu je potpisan zapisnik s rezultatom 9:7 na kojem zaista postoji zabilježeno ukupno tek 16 pogodaka. Na semaforu je međutim pisalo 9:8. Predstavnici Jadrana iz Herceg Novog opravdano su se žalili, priložili presliku semafora s rezultatom 9:8 te je utvrđeno kako je opunomoćenik utakmice jedan gol Jadrana (HN) upisao ne kao pogodak nego kao isključenje tog igrača? No, istom tom opunomoćeniku nije bilo čudno što je nakon tog gola za koji je on mislio da je isključenje Marseille krenuo sa sredine igrališta. Opunomoćenik je bio Rumunj Nicolaie Firoiu (80).

Upozoravamo stoga sve vaterpolske dužnosnike u Hrvatskoj, ako ikada vide spomenutog gospodina na bazenu, lijepo ga ugostite, posjednite u prvi red tribina, dajte mu sok, sendvič, ali ni za Boga miloga ne posjedajte ga za zapisnički stol. A LEN... ova organizacija doista bi se trebala zamisliti kako vodi vaterpolski sport i je li im do njega uopće stalo. Ovo je... lakrdrija.