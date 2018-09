Transfer bomba iz Italije: suspendirani reprezentativac Hrvatske potpisao za najtrofejniji klub svijeta

Najbrojnija kolonija stranaca u najmoćnijem, ali i jednom od najboljih vaterpolskih klubova na svijetu bit će - Hrvati.

Nakon vratara Marka Bijača odnosno napadača Luke Bukića, za Pro Recco je ugovor jučer potpisao i treći hrvatski vaterpolist, centar Nikša Dobud (33). U biti, Dobud je već četvrti Hrvat koji se ovog ljeta iskrcao na obale Ligurskog mora. Ne zaboravimo da je Pro Recco za trenera doveo Ratka Rudića.

Istini za volju, Dobud nema pravo nastupa za talijanskog prvaka istog trenutka, već tek nakon travnja sljedeće godine, ali to ne mijenja bitnije na činjenici da će sljedeće sezone u sastavu iz Genove od Hrvata biti brojniji samo... Talijani.

Dugačak je put

Posljednja akvizicija ipak je bitno drukčija od svih ostalih, a ujedno i daleko intrigantnija jer se radi o povratku igrača nakon četverogodišnjeg izbivanja iz bazena, iz natjecateljskog pogona, kluba itd. Vjerojatno svatko, pa i površniji pratitelji vaterpola znaju da je Nikša Dobud, bivši centar Barakuda i Juga CO, u travnju 2015. od FINA-e zaradio suspenziju u trajanju četiri godine. Razlog je bilo neodazivanje antidopinškom pregledu. U tom se trenutku činilo kako je to možda i konac karijere izvanserijskog sidraša, vaterpolista raritetne kvalitete. No, tako srećom nije mislio Dobud. Igrač je radio u tišini i samostalno.

Samo je tako i mogao budući da su mu zabranjeni i treninzi s bilo kojom momčadi. No, Nikša je ostao ustrajan u ideji, nakani da on svoje zadnje u ovom sportu nije rekao. Daleko je on još od posljednjeg gola. Proljetos se nešto počelo valjati, uspostavljeni du preliminarni kontakti s Pro Reccom te smo u SN prije mjesec dana prvi put najavili opciju dolaska u Genovu. Od jučer je ona službena. Sam je klub na svojoj mrežnoj stranici potvrdio da su potpisali ugovor s Dobudom koji pravo nastupa stječe 12. travnja 2019.

- Ovo je najljepše što mi se dogodilo u zadnje tri godine. Dobiti priliku biti dio ovakvog kluba, dio Pro Recca - jučer će Nikša iz Dubrovnika uopće ne krijući, a i zašto bi, oduševljenje o povratku.

Ma koliko do njega valjalo pričekati još gotovo 7 mjeseci. Štoviše, Dobud će jednako toliko vremena još i provesti u Dubrovniku.

- Nemam pravo ni treniranja s momčadi, ni u jednom klubu dok ne prođe suspenzija - veli Nikša.

Drugim riječima, nastavit će raditi ono isto što i dosad. Teretana, plivanje, pojedinačni trening, pa i malo košarke. Nikša je naime, vele upućeni osim pasioniranosti praćenjem te igre, navodno i vrlo dobar među obručima. U redu, ne baš kao između golova u vodi.

- Neću ništa sada pompozno izjavljivati ili najavljivati. Obećavati nešto navijačima, a da bude... Ne, presretan sam što se vraćam, što ću uskoro opet igrati vaterpolo. Uostalom, ispred mene je još dosta dugačak put. Čast mi je biti u tako velikom klubu i to mi puno govori ako su me oni htjeli. Čvrsto sam odlučio ustrajati i vratiti se. Znam ja da neće biti lako nimalo jer pauza je ipak velika - mudro će i na koncu ispravno Nikša Dobud.

Zahvala od srca

Četverogodišnje odsustvo iz bazena, uz svu najbolju moguću volju, samostalan rad ipak jednostavno nije ista priča. Međutim, silna je pohvala Dobudu i njegovoj neospornoj kvaliteti da je unatoč i 4 godine suspenzije, a onda uostalom i Nikšinih 33 godine (sada već u 34. ljetu), jedan tako ozbiljan i velik klub kakav je Pro Recco prišao Nikši. Ne samo prišao već ga i poželio, a sada ga i ima u svojim redovima.

Uz spoznaju da je Rudić trener nameće se mišljenje da je RR bio zaslužan za dolazak...

- Ne, priča se zakotrljala i puno prije. Dok je trener bio Vladimir Vujasinović. Već tada smo razgovarali. Kada je došao Rudić za trenera, znam da su ga pitali za mene i Ratko je rekao da nema išta protiv, čak dapače. Zato se zahvaljujem i predsjedniku kluba Mauriziju Felugu, bivšem treneru Pro Recca Vujasinoviću, kao i sadašnjem Ratku Rudiću. Zahvaljujem im od srca i potrudit ću se opravdati takvo povjerenje - za kraj će div iz Grada, uskoro gorostas iz Đenovskog zaljeva.