Asić: Ovo je početak, cilj je u kontinuitetu osvajati trofeje

Vaterpolisti splitskog Jadrana uspjeli su što nije pošlo za rukom niti jednom splitskom klubu do sada. Koliko god to nevjerojatno zvučalo, Split – grad s tri vaterpolska kolektiva, tek se ove godine uspio “plasirati” na završnicu Triglav A1 regionalne lige.



Ni POŠK ni Mornar Brodospas, a do ove sezone niti Jadran, nisu se proteklih godina uspijevali probiti do četiri najbolja kluba u regiji. Final-four se u Regionalnoj ligi igra od 2010. godine, a u godinama koje su slijedile u hrvatskim su vodama dominirali Jug CO, riječko Primorje i uvijek je tu negdje bila zagrebačka Mladost. Uz poneki klub iz ostatka regije, pa jedne godine i talijanski Pro Recco, nije bilo mjesta u velikoj četvorci za splitske kolektive.



Na početku ove sezone klub sa Zvončaca je, pak, najavio velike planove, polako su se odlučili dizati, ponukani dijelom proslavom stotog rođendana kluba koji će biti na rasporedu 2020. godine, ali i činjenicom da se okupila jaka uprava kluba sastavljena mahom od bivših igrača, danas uspješnih poduzetnika.



Momčad su dali u ruke Ivanu Asiću, treneru koji je s Primorjem uspio prekinuti dominaciju Juga, plan je da sada slično napravi i s Jadranom.



– Postavili smo sebi neke cijeve na početku sezone kao što ih ima svaki ozbiljan klub. Došao sam u svoju sredinu, u svoj Split, ali osim par igrača, druge nisam ni poznavao. Krenuli smo od nule. Rano smo počeli trenirati da se upoznamo. S početkom sezone pokušali smo krenuti najbolje što možemo. S obzirom na stvari koje su nam se događale, ostvarili smo izuzetan uspjeh, drugi put otkako je hrvatske lige Jadran se plasirao u finale Kupa i sada prvi put na Final-four Regionalne lige, imamo jako dobru sezonu za nama u Regionalnoj ligi. Dobar je to početak procesa da se plasiramo u sami vrh – rekao nam je Asić.



U početku ste igrali u Len Eurokupu pa su rezultatni u Regionalnoj ligi donekle patili?



– Imali smo na početku jako težak raspored, u prvih pet kola igrali smo s četiri uz nas najbolje momčadi, nije nam to išlo na ruku. Dogodila su nam se tri vezana poraza i jedini neočekivani protiv Primorca kojeg nismo smjeli sebi dopustiti. Jedina je to po meni loša utakmica koju smo morali dobit’.



Usmjerilo je to donekle nastavak natjecanja, morali ste stalno loviti to četvrto mjesto, “visili” ste...?



– Usmjerila nas je da se stalno lovilo poziciju među četiri, ali stalno smo ponavljali da ćemo na kraju sezone vidjeti gdje pripadamo. Sa sedam bodova prednosti ispred najbližih pratitelja Partizana i Mornara na koncu smo bodovno glatko zauzeli to četvrto mjesto.



Govorite i o teškim okolnostima?



– Bili smo gotovo stalno, zbog ozljeda, ili bez Ivana Krapića ili bez Anđela Šetke, dva najveća pojačanja. Nije lako ni ako imaš deset takvih igrača kada ti dvojica nedostaju, a kamoli u našoj momčadi koja ima nekoliko njih. Izuzetan je to hendikep, ali ostvarili smo zajedništvo da nadomjestimo nedostatke. Uspjeli smo izboriti top četiri što je jako dobar uspjeh u prvoj godini stvaranja jakog Jadrana. Ovo je i za upravu i svih nas poguranac da idemo više i jače, da pokušamo ići dalje...



Startali ste u sezonu s dvojicom reprezentativaca, Krapićem i Šetkom koji su osvojili zlato na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, no završavate je s još dvojicom-trojicom na širem spisku?



– To je još jedan uspjeh što smo i Jerka Marinića-Kragića, Antu Viskovića i vratara Matu Anića ugurali u krug reprezentativaca. Bili su na pripremama i na utakmicama i bore se za mjesto među 15 na Europskom prvenstvu ovog ljeta u Barceloni. I to je dokaz kvalitetnog rada.



Kakva je situacija s ostatkom ‘rostera’?



– Imamo dosta mladih, neki koji su lani igrali epizodne uloge, sada igraju puno više. Generalno sam zadovoljan, naravno da težimo da budemo u vrhu. Da bismo tao i došli moramo raditi, upregnuti se. Ovo je samo početak, plan nam je u kontinuitetu donositi trofeje na Zvončac.



Za ostvariti takav cilj neće ipak biti dovoljno samo raditi, utakmice s moćnim Jugom pokazale su da valja i dodatno “odriješiti kesu”?



– Neosporno je da treba uložiti. Sada su sva tri trofeja praktički rezervirana za Jug, u Regionalnoj ligi u Kupu i Prvenstvu Hrvatske, možda su i za dvije klase jači od drugih ekipa. Moramo se truditi da dođemo na njihovu razinu. Treba i vremena i novca. Ne stvara se to preko noći. Bio sam član Primorja koje je dvije godine gubilo sve od Juga, da bi onda mi tri godine harali i pobjeđivali tog istog Juga.



Nije jednostavno, proces je to u kojemu moramo rasti, i uprava i struka i igrači. Potrebna nam je simbioza ta tri važna čimbenika, na dobrom smo putu. Ima i pogrešaka, što je normalno, ali bitno je da znamo što želimo. Dok dišemo zajedno i vjerujemo jedan drugome bit ćemo na pravom putu.



Što sada do kraja sezone? Uz polufinale Regionalne lige protiv Juga već idućeg petka, čeka vas četvrtfinale Prvenstva Hrvatske protiv Primorja, a onda vjerojatno polufinale protiv Mladosti. Ta potencijalna utakmica intrigira, može li Jadran i u finale Prvenstva Hrvatske?



– Trebao bi se to po svemu sudeći dogoditi, ali poučen svojim iskustvom, nema lakih utakmica. Mi nismo ekipa koja može ući lako, a onda ubaciti u višu brzinu. Moramo od starta ući jako u svaku utakmicu, biti maksimalno motivirani, gladni i žedni uspjeha. Samo tako možemo pobijediti nekoga. Bez obzira što smo Primorje relativno lako dobili tri puta, svaka je utakmica priča za sebe. Vjerujem u prolaz naravno, ali oprez mora postojati. I oni treniraju, spremaju neke zamke. Vjerujem da ćemo biti spermni.



Ako dođe do polufinala i Mladosti?



– Gubili smo do sada ove sezone od njih, ali ni u jednoj utakmici s njima nismo bili u punom sastavu. Činjenica je da protiv Maldosti, koja je uigrana, ako nisi na svome maksimumu imaš male šanse za pobjedu. Vjerujem da ćemo sada, u završnici, biti svi zdravi, To mi je želja, onda je sve moguće.