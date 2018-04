Nova karijera splitske olimpijke: rekla je zbogom plivanju jer je dobila posao u SAD-u

Splitska olimpijka 23-godišnja članica Mornara Matea Samardžić objavila je završetak svoje sportske karijere. Za neke iznenada i prerano, no za one njoj bliske sve je očekivano. Matea je na svom profilu uz sliku predstavljanja sa olimpijskih igara u Rio de Janeiru objavila i prigodan tekst u kojem je objavila završetak.

- Došlo je vrijeme, krajem travnja i službeno završavam plivačku karijeru. Istini za volju ostaje mi neki slatko-gorki okus nakon svega. Istina je, bilo je dana kada sam mrzila buđenja u pet ujutro i ulaske u hladnu vodu da bi odradila trening. Mnogo puta se događalo da bi poželjela ostati u krevetu i jednostavno zaboraviti na alarm. No sve bi to nestalo u trenutku i danas kada sve pogledam ponosna sam da se moj naporan rad isplatio. Nitko mi ne može oduzeti onu sreću i zadovoljstvo postignutim, sva ostvarenja napravljena isključivo napornim radom. Plivanje mi je otvorila mnoga vrata i oblikovalo me kao osobu. Zahvalna sam svima koji su poticali, koji su utjecali na mene i bili snažna podrška, i veliki dio moje plivačke karijere. Radujem se novim izazovima – napisala je Matea.

Možda bi mnogima ovo sve prošlo gotovo ne primijećeno da ipak nije riječ o najboljoj hrvatskoj plivačici, olimpijki. I teško da može proći “ispod radara”. Godine napornog treniranja i plivanja u poljudskim prugama, te rezultati koje je ostvarila “plasirale” su je na sveučilište u SAD, u New Jersey.

Pažnju sportske javnosti skrenula je na sebe prije dvije godine kada je u Londonu osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u disciplini 200 metara leđno gdje je mjesto na postolju izborila s novim hrvatskim rekordom 2:09.24. Bila je to tek četvrta medalja za hrvatsko žensko plivanje na Europskim prvenstvima u 50-metarskim bazenima nakon što je prve tri medalje osvojila Sanja Jovanović, i to broncu u Madridu 2004. na 200 metara leđno, broncu u Eindhovenu 2008. na 50 metara leđno i srebro u Debrecenu 2012. na 50 metara leđno.

Još prije londonske bronce na poljudskom bazenu ostvarila je A-normu koju je FINA propisala za nastup u Rio de Janeiru gdje je nastupila u tri discipline u kojima je izborila mjesta u polufinalu, a na kraju je 400 metara mješovito zauzela 17. mjesto, na 100 metara leđno bila je 13., a na 200 metara leđno zauzela je 15. mjesto.

Očekivalo se da bi Matea Samardžić mogla biti i jaki hrvatski adut na Igrama u Tokiju, s obzirom da je na sveučilišnim prvenstvima u SAD-u ostvarivala svjetski vrijedne rezutata, te napravila novi iskorak u odnosu na nastupe u 2016. godine. No nakon ove objave sve je jasno, hrvatsko plivanje ostalo je bez najbolje.

- Završavam fakultet u svibnju i dobila sam odličan posao ovdje u SAD-u. Uz to željela bi nastaviti sa školovanjem. Došlo je vrijeme za neke nove stvari u životu – ispričala nam je Matea.

Hoće li ostati neka veza sa sportom, plivanjem konkretno ?

. Nadam se da ću ostati u kontaktu sa sportom jer ipak će plivanje uvijek ostati veliki dio moga života. Puno je vremena i truda bilo uloženo tijekom svih ovih godina. Plivanje ću uvijek pratit i poticati.

Ostaje žal jer smo ostali bez vrsne sportašice, olimpijke, uzora mnogim mladima. No s druge strane možemo se radovati jer je Matea pokazala i dokazala da je kompletna osoba kojoj možemo poželjeti puno uspjeha u novoj karijeri. Jedna životna avantura okončana je s europskom medaljo i olimpijskim nastupom. Druga počinje, ona životna i pred Mateom je dugačak put. Pokazala je na sportskom polju da se izazova ne boji.