Đoković objasnio zbog čega navija za Hrvate i odgovorio kritičarima: Znam da to neke smeta, ali neka barem poštuju moj izbor

Ne smiruju se kritike vezane uz odluku Novaka Đokovića da u svoj trenerski tim uvede i vimbldonskog pobjednika Gorana Ivaniševića. Srbin i Hrvat zajedno, za mnoge još uvijek zvuči nevjerojatno, bez obzira na to što suradnja dvojice tenisača je izuzetno dobra. Svjesni su obojica da njihova suradnja nije u svim krugovima prihvaćena, no njih to baš i ne uznemirava. Dapače u posljednjem intervju pobjednik Wimbledona Đoković je objasnio neke svoje odluke.

- Uvijek se trudim biti otvoren i pristojan. Svjestan sam svih posljednica koje je ostavio rat i znam da su neke rane još uvijek svježe. Savršeno razumijem i ljude koji su stradali u tom ratu i znam da ne dijele moje stavove – ispričao je Đoković.

Jednako tako mnogi potezi najboljeg svjetskog tenisača poput navijanja za Hrvate u nogometu i druženja sa sportašima iz susjedstva ne odgovaraju mnogima.

- Moja obitelj nije za vrijeme ratnog vihora bila zahvaćena tim ljudskim tragedijama. Jasno mi je da neki ne mogu to zaboraviti, ali barem mogu oprostiti, za početak. Pokušavam to istaknuti i kroz moje djelovanje, kao sportaša. Znam da mi u Srbiji mnogi zamjeraju jer navijam za Hrvate u nogometu, ali zbog toga se neću opravdavati. Baš suprotno želim iskoristiti moj utjecaj, širiti pozitivnu energiju. Pa na kraju zašto ne bi navijao za Hrvate. Osobno sam se uvjerio i da Hrvati navijaju za mene i da sam im jako drag. Znam da će mnoge to još dugo smetati, ali nadam se isto tako da će mnogi poštovati moj izbor – ispričao je Đoković.

Inače Dušan Lajović, srpski tenisač je na svoj način komentirao Đokovićev uspjeh na Grand Slamu.

- Znam da Novak nikada nije osvojio turnir u Umagu, znam da bi volio imati taj pehar. Nudim mu poštenu razmjenu, on neka meni da vimbldonski pehar, ja ću njemu ovaj iz Umaga.