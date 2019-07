Ivanišević objasnio što je zapravo bilo sa spornom izjavom: Tih deset momaka, Srba, psovalo mi je majku na najgori mogući način, a novinar me skroz krivo interpretirao

Goran Ivanišević postao je uoči početka Wimbledona jedan od trenera Novaka Đokovića, a samim time u medijima su se ponovno počele pojavljivati neke izjave legendarnog hrvatskog tenisača iz ratnih vremena, pišu Sportske novosti.

Pod povećalom se tako našla jedna Ivaniševićeva izjava o 'pucanju po Srbima iz mitraljeza' iz Adelaidea davne 1992. godine.

U razgovoru za srpsku Politiku Ivanišević je pokušao objasniti kako je do izjave došlo i što se zapravo događalo u to doba.

"Prvi put sam te 1992. godine došao u Adelaide, a čuvala me specijalna policija. Nisam mogao niti u wc, a me dvojica ne prate. U prvom kolu mi je suparnik bio Šveđanin Kulti. On igra bolje od mene, a onda u jednom trenutku meča na tribine dolazi pet, deset momaka, Srba i počinju me psovati na najgori mogući način. Prijetili su me da će me ubiti, priklati, vrijeđali su mi majku najvulgarnijim psovkama. Ja im uzvraćam, a onda dolazi do prekida da se njih odstrani s terena. A onda se dogodila tragikomična situacija. Umjesto da ja budem taj koji ne može pogoditi teren, Kulti nije mogao doći sebi i poslije meča me pitao što se dogodilo", objasnio je Ivanišević.

Onda je konkretno objasnio konkretnu spornu izjavu o ubijanju Srba.

"Tijekom tog tjedna, kako nisam mogao nikamo izaći, specijalci su me pozvali na streljanu gdje su vježbali i pucali i dali su mi poluautomatsku pušku da gađam mete. One su iskakale, a ja, naravno, nisam ništa pogodio. Poslije su novinari za to saznali i pitali su me kako je bilo. Ja sam im rekao da je bilo super, ali da bi bilo još bolje da su umjesto meta bili oni navijači s meča. Novinar je to preveo kako je preveo. Pogrešno. Ja to jesam rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače jer su me stvarno izludjeli psujući mi majku na najgori mogući način. Ali, ja poslije toga nisam ništa slično rekao, niti sam govorio protiv sportaša i ostalih. Bio je rat, a ja sam za svoju zemlju bio možda i najeksponiraniji sportaš uz Dražena Petrovića i koristio sam svaku priliku za promociju Hrvatske. Tako sam pomogao svojoj zemlji. Svatko je radio što je mogao i ne vidim neki sporni dio. Ispalo je kao da sam stvarno uzeo mitraljez i ubio 500 ljudi, a to nije točno", zaključio je Ivanišević.