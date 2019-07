Ćorić otkazao Wimbledon pa baterije došao napuniti u Split: Ovdje se osjećam kao doma, svaki se put dobro provedem, ali sada se vraćam treninzima

Otkazati Wimbledon, najpoznatiji i najcjenjeniji svjetski teniski turnir, svakako spada u red najtežih odluka za tenisača ili tenisačicu. Naš najbolji tenisač Borna Ćorić bio je prisiljen napraviti upravo to. Nie išlo, trbušni zid, ruptura... I umjesto na londonskoj travi dva je tjedna proveo u jadranskom moru. S bazom u svojoj omiljenoj destinaciji – Splitu

Našli smo se na Firulama, u kafiću “na tenisa” koji zadnje vrijeme vrvi poznatim licima. Pun kao šipak, a Borna tu rado sjedne. Pričekali smo da pojede tost, a onda prvo o zdravstvenom stanju... Ide li Borna u Umag?

– U Umag mislim da idem, zapravo znam da idem. U četvrtak uvečer ili petak ujutro krećem prema gore. Tamo ću se pripremati, imat ću dobrih šest dana za kvalitetne pripreme. Što nije toliko puno, ali s druge strane imam svježinu koju dugo nisam imao. Bila je naporna prošla sezona, nakov svih obveza uključujući i reprezentaciju imao sam samo pet – šest dana odmora. Falio mi je nakon toga svježine. U svakom zlu, pokazalo se i sada meni, ima i neko dobro. Dva tjedna sam se stvarno odmorio, na neku svježinu mislim da mogu dobro odigrati u Umagu.

Kakvi su ti sada osjećaji vezani za otkazivanje Wimbledona?

– Naravno, nije najbolje što možeš napraviti, sigurno mi nije bilo drago, teško je... Ali nisam imao izbora. Imao sam tu rupturu koja nije bila zarasla. Puno bih riskirao, ako bih uopće mogao igrati. Niti s tabletama nije bilo preporučljivo... U tom je smislu odluka bila lagana, zapravo i nisam imao izbora.

Stol do sjedila je i Sandra Martić, Petrina majka. Došla se i ona javiti Borni, Petra je London također napustila ozlijeđena, bol je prekinula njezin meč osmine finala protiv Ukrajinke Eline Svitoline.

– Nadam se da nije ništa ozbiljno, mene je zaustavila ruptura trbušnog zida. Nadam se da će se Petra brzo vratiti.

Da se vratimo na Umag, ideš na turnir kod direktora Lawrencea Frankopana, tvog dugogodišnjeg menadžera. No, razišli ste se krajem 2017., u kakvim ste sada odnosima?

– Nismo nikad imali loš odnos nakon toga. Radili smo osam – devet godina zajedno i sve je to funkcioniralo dobro. Jednostavno su nam se putovi razišli, ja sam prešao kod Ivana Ljubičića, ali ostali smo u jako dobrim odnosima. Imam veliki respekt prema njemu, a i on vjerujem prema meni. Vrlo brzo nakon našeg razlaza normalno smo komunicirali i tako je ostalo do sada.

Tugu i bol zbog otkazivanja Wimbledona liječio si u Splitu. Čini se da je bilo dobro, objavio si i video s Rive u kojem pjevaš s Jelenom Rozgom?

– Provodio sam se dobro, sada više neću. Malo sam izlazio, malo se zabavljao s prijateljima Matom i Dujom Delićem. Bio sam i u Zadru kod staraca par dana, sad opet idem tamo prije Umaga. Proveo sam sve u svemu dva lijepa tjedna. Nije idealno radi tenisa, ali stvarno je dobro da sam se osvježio.

Kad si se već tako zabavio u Splitu, možeš li otkriti koje su ti omiljene “štacije”?

– Imam neke lokacije, ali neću to javno otkriti, haha. Idemo svugdje, Mate zna gdje je dobro. Bio sam tu recimo lani u prosincu samo na jedan dan, na koncert klape Intrade... Poveli smo doktora Matijaševića (Srđan Matijašević, dugogodišnji član Davis Cup stožera, odnedavno “umirovljen” na toj funkciji, nap. a.), legendu hrvatskog sporta. Idući dan sam sjeo u auto i vozio u Monte Carlo. Obožavam Split, kao i Zadar dakle mi je otac. Planiram nakon karijere dolaziti često u Split.

Kad je tako, najbolje i da kupiš neki stan?

– Pa ne znam, ne planiram još tako daleko. Stvar je da sada živim tako da nisam nigdje, odnosno svugdje sam kratko pa ne razmišljam o kupnji stana, ali u Splitu se, kad god dođem, osjećam kao doma. Kao i u Zagrebu... Tamo sam se rodio, mama iz Zagreba, ali...

Drukčiji su gradovi...

– U Splitu se uvijek bolje opuštam. Nekad i malo previše, haha, nema roditelja pa je drukčije nego u Zagrebu ili Zadru.

Sjećaš li se kada si prvi put bio ovdje?

– Ne sjećam se točno, mislim da mi je prvi dolazak u Split bio kad sam imao 11 godina na Prvenstvo Hrvatske do 12. Ljetovao sam do tada u Zadru s obitelji.

Znači, sad je dosta zabave, zasukati rukave i na teren?

– Prvo par dana kondicije, a onda ću uzeti reket i krenuti s ful radom – poručio je Borna.

Nek’ je zdravlja do kraja sezone, kako je i sam rekao, level igre ima.

'Ne pratim Wimbledon, želio sam se sasvim očistiti'

- Da budem iskren, ne pratim puno, ne volim gledati turnir na kojem ne mogu igrati. Nije mi to otkazivanje naravno dobro leglo, makao sam se od svega. Da to bude neka čistka. Da se i zaželim tenisa, došlo je i do malo zasićenja. Mislio sam lani da je to OK, ništa strašno, ali samo pet dana odmora, potom sam imao samo tri tjedna priprema, nisam ni tu imao vremena dobro odraditi temelje za sezonu, falilo je i svježine. Kakvi su tu planovi za nastavak sezone? - Nemam tu neka detaljna očekivanja. Na početku godine nisam igrao najbolji tenis, malo mi je pala forma, zemljanu sezonu sam igrao dobro, dva meča izgubio koja sam morao dobiti. Protiv Herberta (četvrtfinale ATP turnira u Halleu, nap. a.) sam se stvarno osjećao dobro, onda me presjekla ozljeda. Sada mi je najbitniji cilj da sam zdrav, a level mi je stvarno dobar